Criminosos da 'Gangue da Hilux' são presos na Grande BH

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na quarta-feira (11/6), dois homens suspeitos de integrar a chamada "Gangue da Hilux", especializada em furtos de caminhonetes de luxo. Os suspeitos, de 29 e 30 anos, foram detidos em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e na capital mineira, respectivamente.

De acordo com as investigações da PCMG, os criminosos utilizavam métodos sofisticados para furtar os veículos. O esquema envolvia o uso de tecnologia específica para destravar portões eletrônicos e acessar garagens de edifícios.

Uma das caminhonetes furtadas pela organização criminosa foi uma Mitsubishi L200, avaliada em R$ 165 mil. O veículo estava estacionado em uma garagem residencial no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A ação, ocorrida em outubro de 2024, foi registrada por câmeras de segurança, e as imagens auxiliaram na identificação dos suspeitos.

Os dois presos também são investigados por outros furtos de veículos. Contra o homem de 29 anos, havia ainda uma ordem de prisão preventiva expedida pela comarca de Balneário Camboriú (SC). Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, ele era o último foragido da operação Rota Cone Sul, deflagrada em maio, que combate a subtração de veículos de luxo naquele estado e em outros quatro, incluindo Minas Gerais.

De acordo com o delegado Luciano Guimarães do Nascimento, chefe da Divisão Especializada, as investigações sobre organizações criminosas envolvidas em furtos e roubos de caminhonetes de alto valor em Belo Horizonte e na Região Metropolitana foram intensificadas desde o início do ano.

"Desde então, nós chegamos à prisão de oito líderes, os principais articuladores do furto, e tivemos uma redução em torno de 50% dos casos — de 80 furtos em janeiro para 42 em maio", pontuou.

