Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com 720 pinos de cocaína no "Buraco do Peru"

Suspeito, de 23 anos, foi detido durante operação da PM de combate ao tráfico e homicídios em Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/10/2025 08:03

compartilhe

SIGA
x
Homem foi preso com 720 pinos de cocaína em BH
Homem foi preso com 720 pinos de cocaína em BH crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 23 anos foi preso com 720 pinos de cocaína durante uma operação da Polícia Militar (PM) nesse domingo (26/10), no aglomerado conhecido como “Buraco do Peru”, localizado no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a PM, a ação fazia parte de uma operação de combate aos crimes violentos, com foco no tráfico de drogas e prevenção de homicídios. 

Leia Mais

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia expulsado moradores de um imóvel para utilizá-lo como ponto de armazenamento e venda de drogas. Um dos policiais bateu à porta da casa e o outro foi pelos fundos. Os militares flagraram o suspeito arremessando uma bolsa azul em que estavam os 720 pinos de cocaína.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao ser abordado, o suspeito demonstrou nervosismo e negou envolvimento com o crime, mas a droga foi recuperada e reconhecida pelos policiais. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, junto com o material apreendido.

Tópicos relacionados:

bh cocaina minas-gerais preso trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay