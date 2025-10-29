Assine
APREENSÃO

Homem é preso na BR-262 com 343 kg de maconha escondidas no carro

Droga estava no banco traseiro e no porta-malas; motorista disse que levava carga de Belo Horizonte para Caratinga (MG)

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/10/2025 06:34

Droga que saiu de Belo Horizonte (MG) tinha como destino Caratinga (MG)
Droga que saiu de Belo Horizonte (MG) tinha como destino Caratinga (MG) crédito: PRF/Divulgação

Um homem foi preso em flagrante com 343 quilos de maconha nessa terça-feira (28/10), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 121 da BR-262, em Rio Casca (MG), na Zona da Mata.

Segundo a PRF, os policiais abordaram um Honda Civic prata e, durante a vistoria, o condutor admitiu que transportava entorpecentes.

Na inspeção, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha escondidos no banco traseiro e no porta-malas do carro, totalizando aproximadamente 343 quilos da droga.

O motorista contou aos policiais que pegou a carga em Belo Horizonte (MG) e que o destino seria Caratinga (MG).

O suspeito foi preso por tráfico de drogas e encaminhado, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Casca, onde o caso será investigado.

