Motorista tenta fugir nadando ao ser pego com droga dentro do carro em BR

Um motorista tentou fugir nadando em um rio ao ser flagrado com drogas dentro do carro, na BR-259, em Conselheiro Pena (MG), no Vale do Rio Doce, nessa segunda-feira (27/10).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), tudo começou numa abordagem a um Fiat Pálio na rodovia federal delegada a PM. O condutor demonstrou nervosismo e desconforto com as perguntas dos policiais.

Ao receber ordem para desembarcar e passar por busca pessoal, o motorista correu para uma área de mata e pulou no Rio Doce, tentando atravessar o curso d’água a nado. A Polícia de Meio Ambiente e a 15ª Companhia Independente foram chamados para ajudar na busca do fugitivo, que foi acompanhado da margem do rio. Após intensa negociação, o suspeito se rendeu e foi capturado.

Em vistoria no veículo, foram encontrados 10 tabletes de cocaína pura, segundo a polícia. O motorista confessou que ia receber R$ 5 mil pelo transporte da droga de Belo Horizonte (MG) até Vitória (ES).

A PM informou que o homem já tem passagens ocorrências registradas pelo mesmo crime. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O Fiat Pálio utilizado no transporte foi apreendido por ter sido empregado na prática criminosa.