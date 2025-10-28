Assine
ARMAS E DROGAS

PM flagra tráfico ilegal de armas e documento do tráfico de drogas

Homem foi preso depois de comprar uma arma na casa que era vigiada por policiais militares em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
28/10/2025 11:44

Armas, munição e caderneta do tráfico apreendidos em residência de Governador Valadares
Armas, munição e caderneta do tráfico foram apreendidos em residência de Governador Valadares crédito: PMMG

Um importante passo com o intuito de alcançar uma corrente do tráfico de drogas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e ao mesmo interromper parte do comércio de armas de fogo foi dado pela Polícia Militar nesta segunda-feira (27/10), quando prendeu dois homens, de 18 e 20 anos, no Bairro Santa Rita.

Tudo começou quando a guarnição do sargento Crizhan recebeu uma denúncia de uma movimentação estranha numa residência daquele bairro e de que estaria havendo tráfico de drogas no local.

Os policiais passaram a observar a residência e, lá, viram um entra e sai, típico do tráfico de drogas. Interceptaram, então, um dos jovens que saía da residência, que tem 20 anos.

Ele foi revistado e não foi encontrada droga com ele, no entanto, estava com um revólver que, segundo ele, teria comprado na casa. “Comprei a arma para me proteger, pois estou em desentendimento com pessoas de uma gangue, aqui do bairro”, disse o jovem preso por porte ilegal de arma de fogo.

Os policiais entraram, então, na residência e prenderam um jovem de 18 anos. Na revista encontraram um revólver na cama desse jovem, escondido debaixo do travesseiro, além de uma caderneta com anotações do tráfico de drogas.

Os dois foram levados para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares, junto com as armas e a caderneta do tráfico.

