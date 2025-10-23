Grande BH: homem é preso com armas, munições e grande quantidade de maconha

Um homem foi preso nesta quinta-feira (23/10) com armas, munições e grande quantidade de drogas no bairro Jardim das Oliveiras, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a ação foi realizada por militares da Rotam, que encontraram duas armas de fogo, munições, balanças de precisão, uma motocicleta e grande volume de drogas prontas para comercialização.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil junto ao material apreendido.

