Assine
overlay
Início Gerais
DROGAS APREENDIDAS

Grande BH: homem é preso com armas, munições e grande quantidade de maconha

Suspeito foi detido pela Rotam em Contagem; entre os materiais apreendidos estão 26 kg de maconha e armas de fogo

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/10/2025 09:16

compartilhe

SIGA
x
Armas, munições e drogas apreendidas na Grande BH
Armas, munições e drogas apreendidas na Grande BH crédito: PMMG/Reprodução

Um homem foi preso nesta quinta-feira (23/10) com armas, munições e grande quantidade de drogas no bairro Jardim das Oliveiras, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a ação foi realizada por militares da Rotam, que encontraram duas armas de fogo, munições, balanças de precisão, uma motocicleta e grande volume de drogas prontas para comercialização.

Leia Mais

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil junto ao material apreendido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Materiais apreendidos

  • 01 revólver calibre .22
  • 03 munições calibre .22
  • 01 arma de fabricação caseira
  • 26 barras de maconha (aproximadamente 26 kg)
  • 01 barra de “Colômbia Gold”
  • 05 porções de maconha (aprox. 2,5 kg)
  • 73 buchas de “Colômbia Gold”
  • 41 buchas de maconha
  • 03 frascos de “Crema de Fora” (maconha gourmet em pote)
  • 02 balanças de precisão
  • 01 motocicleta apreendida

Tópicos relacionados:

contagem grande-bh minas-gerais trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay