Grande BH: homem é preso com armas, munições e grande quantidade de maconha
Suspeito foi detido pela Rotam em Contagem; entre os materiais apreendidos estão 26 kg de maconha e armas de fogo
Um homem foi preso nesta quinta-feira (23/10) com armas, munições e grande quantidade de drogas no bairro Jardim das Oliveiras, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a ação foi realizada por militares da Rotam, que encontraram duas armas de fogo, munições, balanças de precisão, uma motocicleta e grande volume de drogas prontas para comercialização.
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil junto ao material apreendido.
Materiais apreendidos
- 01 revólver calibre .22
- 03 munições calibre .22
- 01 arma de fabricação caseira
- 26 barras de maconha (aproximadamente 26 kg)
- 01 barra de “Colômbia Gold”
- 05 porções de maconha (aprox. 2,5 kg)
- 73 buchas de “Colômbia Gold”
- 41 buchas de maconha
- 03 frascos de “Crema de Fora” (maconha gourmet em pote)
- 02 balanças de precisão
- 01 motocicleta apreendida