Idoso é preso com grande arsenal de armas e munições em Minas
Durante operação em Ponte Nova, PM apreendeu armamentos de alto calibre e R$ 12 mil em espécie
Um idoso de 74 anos e um homem, de 38, foram presos com um grande arsenal de armas e munições nessa terça-feira (21/10), em Ponte Nova (MG), na Zona da Mata. Além do material bélico, os suspeitos também foram flagrados com R$ 12 mil em dinheiro.
Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a ação faz parte da Operação Circuito Fechado, que cumpriu mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, os militares encontraram armas de alto calibre, diversas munições e grande quantidade de dinheiro em espécie.
Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. As investigações seguem para apurar a origem das armas e o possível envolvimento dos suspeitos em outras atividades criminosas.
Materiais apreendidos
- 75 munições calibre .357
- 30 munições calibre 5.56
- 58 munições calibre 9mm
- 82 munições calibre .38 SPL
- 20 munições calibre .380
- 43 munições calibre .45
- 4 munições calibre .40
- 300 munições calibre .22
- 264 munições calibre 7.62
- 48 munições calibre 12 intactas
- 13 cartuchos calibre 12 deflagrados
- 1 coronha
- 5 carregadores calibre 5.56
- 3 carregadores calibre 9mm
- 1 carregador calibre 9mm alongado
- 2 carregadores caracol
- R$ 12.080,00 (doze mil e oitenta reais) em espécie
- 2 carabinas calibre 5.56
- 1 fuzil calibre 7.62
- 1 espingarda calibre 12