Assine
overlay
Início Gerais
FLAGRANTE

Idoso é preso com grande arsenal de armas e munições em Minas

Durante operação em Ponte Nova, PM apreendeu armamentos de alto calibre e R$ 12 mil em espécie

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/10/2025 06:37 - atualizado em 22/10/2025 06:46

compartilhe

SIGA
x
Material apreendido pela Polícia Militar em Ponte Nova, na Zona da Mata
Material apreendido pela Polícia Militar em Ponte Nova, na Zona da Mata crédito: PMMG/Divulgação

Um idoso de 74 anos e um homem, de 38, foram presos com um grande arsenal de armas e munições nessa terça-feira (21/10), em Ponte Nova (MG), na Zona da Mata. Além do material bélico, os suspeitos também foram flagrados com R$ 12 mil em dinheiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a ação faz parte da Operação Circuito Fechado, que cumpriu mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, os militares encontraram armas de alto calibre, diversas munições e grande quantidade de dinheiro em espécie.

Leia Mais

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. As investigações seguem para apurar a origem das armas e o possível envolvimento dos suspeitos em outras atividades criminosas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Materiais apreendidos

  • 75 munições calibre .357
  • 30 munições calibre 5.56
  • 58 munições calibre 9mm
  • 82 munições calibre .38 SPL
  • 20 munições calibre .380
  • 43 munições calibre .45
  • 4 munições calibre .40
  • 300 munições calibre .22
  • 264 munições calibre 7.62
  • 48 munições calibre 12 intactas
  • 13 cartuchos calibre 12 deflagrados
  • 1 coronha
  • 5 carregadores calibre 5.56
  • 3 carregadores calibre 9mm
  • 1 carregador calibre 9mm alongado
  • 2 carregadores caracol
  • R$ 12.080,00 (doze mil e oitenta reais) em espécie
  • 2 carabinas calibre 5.56
  • 1 fuzil calibre 7.62
  • 1 espingarda calibre 12

Tópicos relacionados:

armas arsenal minas-gerais municoes pm preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay