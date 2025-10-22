Idoso é preso com grande arsenal de armas e munições em Minas

Um idoso de 74 anos e um homem, de 38, foram presos com um grande arsenal de armas e munições nessa terça-feira (21/10), em Ponte Nova (MG), na Zona da Mata. Além do material bélico, os suspeitos também foram flagrados com R$ 12 mil em dinheiro.

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a ação faz parte da Operação Circuito Fechado, que cumpriu mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, os militares encontraram armas de alto calibre, diversas munições e grande quantidade de dinheiro em espécie.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. As investigações seguem para apurar a origem das armas e o possível envolvimento dos suspeitos em outras atividades criminosas.

