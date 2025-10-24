Assine
MINAS GERAIS

Jovem é preso em escola com arma e 100 buchas de maconha

A Polícia Militar foi acionada por meio de denúncia anônima. Jovem foi encontrado dentro da sala de aula

24/10/2025 16:36

Jovem é preso em escola com arma de fogo e 100 buchas de maconha crédito: DiculgaÃ§Ã£o/PMMG

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite dessa quinta-feira (23/10) com 100 buchas de maconha e uma arma dentro de uma escola, na cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba. 

A escola fica no bairro Morada Nova e a Polícia Militar foi acionada por meio de denúncia anônima informando que o jovem estaria armado.


Os militares localizaram o estudante dentro sala de aula e durante a abordagem, encontraram munições e uma arma calibre .22 em seu bolso e as buchas de maconha.


O adolescente foi levado para a Delegacia de Polícia Civil por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

O material foi apreendido e o representante legal do menor acompanhou o encaminhamento.

