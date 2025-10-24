Cerca de 500 litros de bebidas destiladas são apreendidas no Sul de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Aproximadamente 500 litros de de bebidas alcoólicas sem procedência comprovada foram apreendidos em Itajubá (MG), no Sul do estado, nessa quinta-feira (23/10). Ao todo, 19 estabelecimentos comerciais foram vistoriados.

A ação da Polícia Civil (PCMG) foi realizada em conjunto com a Polícia Militar (PM), a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária, para combater a fabricação, distribuição e comercialização de bebidas alcoólicas falsificadas, adulteradas ou contrabandeadas.

Uma empresa foi interditada pela Vigilância Sanitária em razão de irregularidades sanitárias. Em uma análise preliminar, não foram encontrados indícios de contaminação por metanol nas amostras recolhidas.

Já em Pouso Alegre (MG), também na Região Sul, 39 garrafas de bebidas destiladas, de uísque e vodca, com indícios de falsificação e/ou adulteração foram apreendidas em uma adega localizada no bairro São João. O material foi encaminhado à perícia técnica e um inquérito policial será instaurado para apurar possível crime contra a saúde pública.

De acordo com a Polícia Civil, ambas ações fazem parte da Operação Baco, cujo nome faz referência ao deus romano do vinho, e visa intensificar a prevenção de fabricação, distribuição e comercialização de bebidas alcoólicas falsificadas, adulteradas ou contrabandeadas em todo o estado. As investigações seguem em andamento.