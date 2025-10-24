Cerca de 500 litros de bebidas destiladas são apreendidas no Sul de Minas
Bebidas alcoólicas e garrafas de destilados foram apreendidos com suspeita de falsificação e adulteração em cidades do Sul de Minas Gerais
compartilheSIGA
Aproximadamente 500 litros de de bebidas alcoólicas sem procedência comprovada foram apreendidos em Itajubá (MG), no Sul do estado, nessa quinta-feira (23/10). Ao todo, 19 estabelecimentos comerciais foram vistoriados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A ação da Polícia Civil (PCMG) foi realizada em conjunto com a Polícia Militar (PM), a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária, para combater a fabricação, distribuição e comercialização de bebidas alcoólicas falsificadas, adulteradas ou contrabandeadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma empresa foi interditada pela Vigilância Sanitária em razão de irregularidades sanitárias. Em uma análise preliminar, não foram encontrados indícios de contaminação por metanol nas amostras recolhidas.
Leia Mais
Já em Pouso Alegre (MG), também na Região Sul, 39 garrafas de bebidas destiladas, de uísque e vodca, com indícios de falsificação e/ou adulteração foram apreendidas em uma adega localizada no bairro São João. O material foi encaminhado à perícia técnica e um inquérito policial será instaurado para apurar possível crime contra a saúde pública.
- Operação da Polícia Civil e IMA flagra mais bebida adulterada
- Metanol: restaurante de BH suspende venda de bebidas
De acordo com a Polícia Civil, ambas ações fazem parte da Operação Baco, cujo nome faz referência ao deus romano do vinho, e visa intensificar a prevenção de fabricação, distribuição e comercialização de bebidas alcoólicas falsificadas, adulteradas ou contrabandeadas em todo o estado. As investigações seguem em andamento.