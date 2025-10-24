MG: homem ameaça mulher em delegacia e é preso
Conforme a Polícia Civil de Minas Gerais, a vítima procurou a delegacia para buscar proteção policial
Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por ameaçar a ex-companheira, de 34, dentro de uma delegacia. O caso aconteceu em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nessa quinta-feira (23/10).
Segundo a corporação, a vítima foi à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), com o filho, de um mês, buscar proteção policial, após ter sofrido uma série de ofensas.
A PCMG informou que, assim que a equipe tomou conhecimento da situação de perigo, o homem foi detido, e a mulher, encaminhada para as providências legais. Ele ainda proferiu ameaças à ex-companheira na delegacia.
A delegada Carolina Bomfim Queiroga Gabler ressaltou a atuação da polícia conforme os princípios da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). "A atuação demonstra o comprometimento com a proteção das mulheres e enfrentamento da violência doméstica e familiar", comentou.
Como denunciar violência contra mulheres?
-
Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos
-
Em casos de emergência, ligue 190
- DELEGACIA VIRTUAL
O que é violência psicológica?
-
Ameaçar
-
Constranger
-
Humilhar
-
Manipular
-
Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes
-
Vigilância constante
-
Chantagear
-
Ridicularizar
-
Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting)
