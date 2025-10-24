Assine
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

MG: homem ameaça mulher em delegacia e é preso

Conforme a Polícia Civil de Minas Gerais, a vítima procurou a delegacia para buscar proteção policial

24/10/2025 16:12 - atualizado em 24/10/2025 16:17

A vítima se dirigiu à delegacia a fim de buscar proteção policial; o suspeito foi preso crédito: Divulgação/PCMG

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por ameaçar a ex-companheira, de 34, dentro de uma delegacia. O caso aconteceu em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nessa quinta-feira (23/10).

Segundo a corporação, a vítima foi à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), com o filho, de um mês, buscar proteção policial, após ter sofrido uma série de ofensas.

A PCMG informou que, assim que a equipe tomou conhecimento da situação de perigo, o homem foi detido, e a mulher, encaminhada para as providências legais. Ele ainda proferiu ameaças à ex-companheira na delegacia.

A delegada Carolina Bomfim Queiroga Gabler ressaltou a atuação da polícia conforme os princípios da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). "A atuação demonstra o comprometimento com a proteção das mulheres e enfrentamento da violência doméstica e familiar", comentou.

Como denunciar violência contra mulheres?

  • Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos

  • Em casos de emergência, ligue 190

  • DELEGACIA VIRTUAL

O que é violência psicológica?

  • Ameaçar

  • Constranger

  • Humilhar

  • Manipular

  • Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

  • Vigilância constante

  • Chantagear

  • Ridicularizar

  • Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting)

