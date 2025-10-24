Acidente entre ônibus e caminhão deixa 11 feridos em Juiz de Fora (MG)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um acidente entre um ônibus urbano e um caminhão deixou 11 pessoas feridas, sendo duas em estado grave, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na manhã desta sexta-feira (24/10). Havia cerca de 25 passageiros no coletivo no momento da batida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), as equipes foram acionadas às 8h20 para o acidente, que ocorreu na Estrada União-Indústria, no bairro Vila Ideal.

O motorista do ônibus da linha 301, sentido Centro, informou aos bombeiros que a pista ficou escorregadia, devido ao derramamento de chorume de um caminhão de coleta de lixo que havia passado pelo local momentos antes.

Ele relatou que perdeu o controle do veículo na curva e colidiu com a carreta que trafegava no sentido oposto.

Segundo o CBMMG, duas vítimas tiveram traumatismo cranioencefálico (TCE) e nove, ferimentos leves, como cortes superficiais e escoriações. Todas foram atendidas e encaminhadas a hospitais pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A pista foi interditada parcialmente e a Prefeitura de Juiz de Fora foi acionada para realizar a limpeza da via e garantir a segurança no tráfego. A Polícia Militar (PM) controlou o trânsito e auxiliou na sinalização do local.