Motorista com mandado de prisão em aberto é pego na BR-262

Um motorista com mandado de prisão em aberto foi pego na BR-262, em Rio Casca (MG), na Zona da Mata, na manhã dessa quinta-feira (23/10), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização de rotina.



A prisão aconteceu no km 121 da rodovia. O condutor estava em um caminhão Ford Cargo, carregado com cimento.

Durante consulta aos sistemas, os agentes da PRF constataram a existência de mandado de prisão vigente, expedido pela Justiça de Minas Gerais.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Casca, para as providências legais cabíveis.

O caminhão e a carga foram retidos em pátio credenciado, permanecendo à disposição da autoridade competente.

