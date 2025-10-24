Assine
overlay
Início Gerais
FOI PEGO!

Motorista com mandado de prisão em aberto é pego na BR-262

Durante consulta aos sistemas, os PRFs constataram a existência de mandado de prisão vigente

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/10/2025 08:17

compartilhe

SIGA
x
PRF prende motorista com mandado de prisão em aberto na BR-262, em Rio Casca (MG)
PRF prende motorista com mandado de prisão em aberto na BR-262, em Rio Casca (MG) crédito: PRF/Divulgação

Um motorista com mandado de prisão em aberto foi pego na BR-262, em Rio Casca (MG), na Zona da Mata, na manhã dessa quinta-feira (23/10), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização de rotina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


A prisão aconteceu no km 121 da rodovia. O condutor estava em um caminhão Ford Cargo, carregado com cimento.

Leia Mais


Durante consulta aos sistemas, os agentes da PRF constataram a existência de mandado de prisão vigente, expedido pela Justiça de Minas Gerais.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Casca, para as providências legais cabíveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caminhão e a carga foram retidos em pátio credenciado, permanecendo à disposição da autoridade competente.

Tópicos relacionados:

br-262 minas-gerais prisao rio-casca

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay