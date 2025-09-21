Assine
MG: homem morre em colisão entre caminhonete e caminhão na BR-262

Acidente aconteceu entre Nova Serrana e Bom Despacho; outras quatro pessoas ficaram feridas

21/09/2025 22:27 - atualizado em 21/09/2025 22:31

Caminhão interditou a via nos dois sentidos
Caminhão interditou a via nos dois sentidos

Uma pessoa morreu, e outra ficou gravemente ferida, devido a um acidente entre um caminhão e uma caminhonete, na tarde deste domingo (21/9), no KM 464 da BR-262, entre os municípios de Nova Serrana e Bom Despacho, na Região Centro-Oeste de Minas. Outras três pessoas, incluindo uma criança de 3 anos, também se machucaram.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), havia três pessoas no caminhão, que transportava leite: uma passageira e uma criança, socorridas pela concessionária do trecho e levadas para um hospital de Nova Serrana, e o condutor, resgatado em estado grave por uma equipe da concessionária e outra do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na caminhonete estavam uma passageira, resgatada pela concessionária e levada para um hospital de Bom Despacho, e o motorista, que morreu no local.

Devido ao impacto da batida, a caminhonete foi arremessada para fora da pista e ficou de cabeça para baixo. Parte da carga do caminhão tombou e ficou atravessada na via, impedindo o trânsito nos dois sentidos.

Caminhonete foi arremessada para fora da pista
Caminhonete foi arremessada para fora da pista

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada para a ocorrência, e, após os trabalhos, o corpo do condutor da caminhonete foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) também estiveram presentes.

