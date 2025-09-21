BH pode ter pancadas de chuva até a manhã de segunda (22), diz Defesa Civil

A Defesa Civil de Belo Horizonte enviou um comunicado avisando sobre a possibilidade de pancadas de chuva até as 9h desta segunda-feira (22/9). Segundo o órgão, o volume pode chegar a 20 mm, e há possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h.



No começo da noite deste domingo (21/9), houve pancadas de chuvas isoladas nas regionais Centro-Sul e Pampulha. Mais cedo, às 14h, a capital mineira registrou a nona maior temperatura do ano, com 33,7ºC - recorde pertence ao dia 14 de março, quando os termômetros chegaram aos 34,6ºC.

A Defesa Civil recomenda que a população redobre a atenção e evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. E que não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores. Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Caso se depare com cabos elétricos rompidos, não se aproxime deles e entre em contato com a Cemig (116) ou Defesa Civil (199) imediatamente. Ao notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise a Defesa Civil.



Emissão de alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp (https://www.whatsapp.com/channel/0029Va5p38sI7Be6zbpxR040).

Para acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS gratuitamente, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.

