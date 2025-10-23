Assine
Casal fica em estado grave depois de ter carro esmagado por bitrem

Bitrem ia alta velocidade na rodovia BR-050, que tinha tráfego lento, na entrada da cidade de Uberlândia, e bateu em dois carros

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
23/10/2025 17:09

Casal fica em estado grave depois de ter carro esmagado por bitrem

Um casal ficou gravemente ferido depois que o carro em que estavam foi esmagado por um bitrem, na manhã dessa quinta-feira (23/10), em Uberlândia. O acidente ainda envolveu um terceiro veículo.

O engavetamento aconteceu na BR-050, na entrada da cidade do Triângulo Mineiro. O bitrem que causou a batida, segundo testemunhas, estava com velocidade muito acima dos demais carros, que iam lentamente na via, estreitada em apenas uma pista por causa de outro acidente menor.

Um dos envolvidos no acidente relatou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o veículo de carga não conseguiu parar próximo da lentidão do tráfego, bateu em um carro e o jogou contra a defensa da pista.


Esse veículo ainda acertaria mais um carro e, em seguida, prensado na guard rail, rodou enquanto era esmagado pelo bitrem. Lá dentro, o motorista e a passageira tiveram ferimentos graves.


Foi preciso cortar o teto do carro para retirar os feridos, envolvendo o trabalho de socorristas da concessionária responsável pela BR-050 no trecho e a ajuda de testemunhas.


O homem estava inconsciente e a mulher, grávida, teve uma fratura em um dos braços constatada no local. Ambos foram levados para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.



O outro carro de passeio atingido ficou parado, com uma das rodas arrancada, no canteiro central da rodovia. Não houve feridos nesse caso. O motorista do bitrem afirmou à PRF que o acidente aconteceu quando o primeiro carro mudou de faixa e ele não conseguiu evitar a batida na frente de seu cavalo mecânico. História não foi confirmada por nenhuma testemunha.

Causa da lentidão


O tráfego estava lento no início da manhã desta quinta por conta de um outro problema ocorrido na quarta-feira (22/10), cerca de um quilômetro à frente do engavetamento. Uma carreta teve problemas mecânicos e, na tentativa de ser guinchada, acabou puxando para trás o guincho, caindo em um barranco, fora da rodovia. 

