ROUBO

Polícia investiga casal que desviou R$ 27 mi em Carmo do Paranaíba

Homem era alto funcionário de uma empresa, responsável pelos pagamentos e desviava dinheiro

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
23/10/2025 14:58

A Polícia Civil esteve na residência do casal para cumprir mandado de busca e apreensão
A Polícia Civil esteve na residência do casal para cumprir mandado de busca e apreensão crédito: PCMG

Uma mulher de 44 anos foi presa nesta quarta-feira (22/10) pela Polícia Civil, suspeita de envolvimento num esquema de apropriação indébita, no total de R$ 27 milhões de uma empresa em Carmo do Paranaíba (MG), no Alto Paranaíba. O companheiro dela também é investigado.

A prisão ocorreu com a Operação Miragem, deflagrada para desarticular o núcleo familiar investigado por movimentações financeiras ilícitas e manutenção de patrimônio de origem criminosa. 

Os policiais chegaram a essa mulher depois do desdobramento da investigação iniciada após a prisão em flagrante do marido da suspeita, de 39 anos, na última quinta-feira (16/10). 

O homem foi detido pelo crime de apropriação indébita, depois de um empresário denunciar um grande desvio financeiro em sua empresa. Esse suspeito ocupava cargo de confiança nesta empresa e era responsável pela organização dos pagamentos de despesas. 

As irregularidades, segundo as investigações, já vinham sendo praticadas há três anos. O casal levava uma vida de ostentação, com veículos de luxo, imóveis de alto padrão e viagens internacionais, sustentados por valores obtidos de forma ilícita.

O objetivo dessa investigação, segundo a Polícia Civil, é restabelecer a transparência patrimonial e desmascarar a aparência de prosperidade construída pelos investigados. 

Na casa da mulher foram apreendidos celulares, peças de roupas, calçados, perfumes, bolsas, diversos bens de valor e um veículo de luxo.

