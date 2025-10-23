Polícia investiga casal que desviou R$ 27 mi em Carmo do Paranaíba

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher de 44 anos foi presa nesta quarta-feira (22/10) pela Polícia Civil, suspeita de envolvimento num esquema de apropriação indébita, no total de R$ 27 milhões de uma empresa em Carmo do Paranaíba (MG), no Alto Paranaíba. O companheiro dela também é investigado.

A prisão ocorreu com a Operação Miragem, deflagrada para desarticular o núcleo familiar investigado por movimentações financeiras ilícitas e manutenção de patrimônio de origem criminosa.

Os policiais chegaram a essa mulher depois do desdobramento da investigação iniciada após a prisão em flagrante do marido da suspeita, de 39 anos, na última quinta-feira (16/10).

O homem foi detido pelo crime de apropriação indébita, depois de um empresário denunciar um grande desvio financeiro em sua empresa. Esse suspeito ocupava cargo de confiança nesta empresa e era responsável pela organização dos pagamentos de despesas.

As irregularidades, segundo as investigações, já vinham sendo praticadas há três anos. O casal levava uma vida de ostentação, com veículos de luxo, imóveis de alto padrão e viagens internacionais, sustentados por valores obtidos de forma ilícita.

O objetivo dessa investigação, segundo a Polícia Civil, é restabelecer a transparência patrimonial e desmascarar a aparência de prosperidade construída pelos investigados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na casa da mulher foram apreendidos celulares, peças de roupas, calçados, perfumes, bolsas, diversos bens de valor e um veículo de luxo.