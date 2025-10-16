Assine
INTERPOL

Condenado por furto e roubo em Minas é extraditado de Portugal

O indivíduo foi localizado e preso pela Polícia Judiciária portuguesa após a inclusão de seu nome na lista de difusão vermelha da Interpol

Repórter
16/10/2025 19:27

Operação da PF
Segundo a Polícia Federal, o homem extraditado nesta quinta-feira (16/10) é natural de Governador Valadares crédito: PF

Um homem de 32 anos, natural de Governador Valadares (MG), Vale do Rio Doce, condenado por crimes de furto e roubo, foi extraditado de Portugal nesta quinta-feira (16/10). 

O indivíduo foi localizado e preso pela Polícia Judiciária portuguesa após a inclusão de seu nome na lista de difusão vermelha da Interpol. Ele foi condenado a 13 anos de prisão pelos crimes de furto e roubo.

A extradição foi motivada por mandados de prisão expedidos pela Vara de Execuções Criminais e pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares. 

"Após ser submetido a exames de corpo de delito, o foragido será conduzido ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional em Belo Horizonte (CERESP/GAMELEIRA)", disse a Polícia Federal. 

