Condenado por furto e roubo em Minas é extraditado de Portugal
O indivíduo foi localizado e preso pela Polícia Judiciária portuguesa após a inclusão de seu nome na lista de difusão vermelha da Interpol
compartilheSIGA
Um homem de 32 anos, natural de Governador Valadares (MG), Vale do Rio Doce, condenado por crimes de furto e roubo, foi extraditado de Portugal nesta quinta-feira (16/10).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O indivíduo foi localizado e preso pela Polícia Judiciária portuguesa após a inclusão de seu nome na lista de difusão vermelha da Interpol. Ele foi condenado a 13 anos de prisão pelos crimes de furto e roubo.
Leia Mais
A extradição foi motivada por mandados de prisão expedidos pela Vara de Execuções Criminais e pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares.
- Homem que matou por causa de R$ 15 é extraditado da Itália para BH
- Mineiro procurado por estupro de vulnerável é extraditado de Portugal
"Após ser submetido a exames de corpo de delito, o foragido será conduzido ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional em Belo Horizonte (CERESP/GAMELEIRA)", disse a Polícia Federal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia