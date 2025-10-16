Assine
Ouriço-cacheiro é salvo depois de se prender em concertina

Havia grande risco de que ele se cortasse ou caísse do alto do muro de uma casa em São Gotardo, no Alto Paranaíba

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
16/10/2025 17:03

Ouriço-cacheiro é salvo depois de se prender em concertina em São Gotardo, no Alto Paranaíba crédito: CBMMG/Divulgação

Um ouriço-cacheiro preso a um concertina foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na noite de quarta-feira (15/10) em São Gotardo, no Alto Paranaíba.

De acordo com a corporação, o animal estava assustado e enroscado entre as lâminas da cerca. Havia grande risco de que ele se cortasse ou caísse do alto do muro de uma casa.

Com o uso de equipamentos de proteção e ferramentas apropriadas, a equipe conseguiu soltar o ouriço sem que houvesse grandes ferimentos. Em seguida, ele foi devolvido à natureza e solto em uma área de vegetação próxima.

O Corpo de Bombeiros reforça que, ao se deparar com animais silvestres em zonas urbanas, a população deve evitar qualquer tentativa de captura ou espantá-los. A orientação é acionar imediatamente o telefone 193 para que o resgate seja feito de forma segura e adequada.

