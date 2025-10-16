Ouriço-cacheiro é salvo depois de se prender em concertina

Um ouriço-cacheiro preso a um concertina foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na noite de quarta-feira (15/10) em São Gotardo, no Alto Paranaíba.



De acordo com a corporação, o animal estava assustado e enroscado entre as lâminas da cerca. Havia grande risco de que ele se cortasse ou caísse do alto do muro de uma casa.

Com o uso de equipamentos de proteção e ferramentas apropriadas, a equipe conseguiu soltar o ouriço sem que houvesse grandes ferimentos. Em seguida, ele foi devolvido à natureza e solto em uma área de vegetação próxima.

O Corpo de Bombeiros reforça que, ao se deparar com animais silvestres em zonas urbanas, a população deve evitar qualquer tentativa de captura ou espantá-los. A orientação é acionar imediatamente o telefone 193 para que o resgate seja feito de forma segura e adequada.