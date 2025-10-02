Ouriço é resgatado de fiação telefônica no interior de Minas

Um ouriço foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde dessa quarta-feira (1º) em Poços de Caldas, no Sul de Minas. O animal estava preso a fiação telefônica de um poste, a cerca de quatro metros de altura, no Bairro Jardim Del Rey.

De acordo com os militares, o ouriço estava no local desde a parte da manhã e não conseguia descer sozinho. O resgate foi feito com técnicas específicas e uso de equipamentos de proteção para evitar riscos ao animal e à equipe.

O animal foi avaliado, não apresentava ferimentos e foi devolvido ao habitat natural em uma área de mata.

O Corpo de Bombeiros destacou a importância de acionar a corporação em ocorrências com animais silvestres, para garantir a preservação da fauna e a segurança da população.

