RESGATE

Ouriço é resgatado de fiação telefônica no interior de Minas

Animal estava a quatro metros de altura e, após o resgate, foi solto em área de mata em Poços de Caldas

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
02/10/2025 08:49

Ouriço sendo resgatado por militar do Corpo de Bombeiros
Ouriço sendo resgatado por militar do Corpo de Bombeiros

Um ouriço foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde dessa quarta-feira (1º) em Poços de Caldas, no Sul de Minas. O animal estava preso a fiação telefônica de um poste, a cerca de quatro metros de altura,  no Bairro Jardim Del Rey.

De acordo com os militares, o ouriço estava no local desde a parte da manhã e não conseguia descer sozinho. O resgate foi feito com técnicas específicas e uso de equipamentos de proteção para evitar riscos ao animal e à equipe.

O animal foi avaliado, não apresentava ferimentos e foi devolvido ao habitat natural em uma área de mata.

O Corpo de Bombeiros destacou a importância de acionar a corporação em ocorrências com animais silvestres, para garantir a preservação da fauna e a segurança da população.

