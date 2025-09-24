Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE ANIMAIS

Polícias Rodoviária e de Meio Ambiente resgatam 129 filhotes de aves

Animais estavam em caixas de papelão, com sinais de maus tratos e seriam comercializados no interior de São Paulo

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
24/09/2025 14:07 - atualizado em 24/09/2025 14:46

compartilhe

Siga no
x
Animais estavam em caixas de papelão em situação de maus tratos
Animais estavam em caixas de papelão em situação de maus tratos crédito: PMMG

As polícias Militar Rodoviária (PMRv) e Militar de Meio Ambiente prenderam um homem na madrugada desta quarta-feira (24/9) com 129 aves silvestres, sendo 105 papagaios da raça Amazonas Aestiva, e 24 araras canindé, também conhecida por Arara Ararauna, animais protegidos da fauna brasileira.

Leia Mais

A apreensão ocorreu no quilômetro 239 da rodovia MGC-497, próximo a Iturama, na divisa de Minas gerais com São Paulo.

Um Fiat Uno azul foi abordado pelo Grupo Tático Rodoviário no local. Ao vistoriar o interior do veículo, foram encontradas os filhotes das aves, que estavam em caixas de papelão, amontoadas, sem ventilação, alimento ou água, configurando situação de maus-tratos.

O condutor confessou que havia adquirido as aves na Zona Rural de União de Minas, próximo a Iturama, pelo valor de R$ 5.000, e que pretendia revendê-las em uma feira clandestina que acontece em Guarulhos, no interior de São Paulo.

As aves foram encaminhadas ao Hospital Veterinário da UNIUBE, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para atendimento especializado. O veículo foi removido para o pátio credenciado ao Detran.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico interestadual de animais silvestres e maus-tratos, previstos na Lei Federal 9.605/1998.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

arara aves-silvestres minas-gerais pm pmrv

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay