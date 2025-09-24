Polícias Rodoviária e de Meio Ambiente resgatam 129 filhotes de aves

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

As polícias Militar Rodoviária (PMRv) e Militar de Meio Ambiente prenderam um homem na madrugada desta quarta-feira (24/9) com 129 aves silvestres, sendo 105 papagaios da raça Amazonas Aestiva, e 24 araras canindé, também conhecida por Arara Ararauna, animais protegidos da fauna brasileira.

A apreensão ocorreu no quilômetro 239 da rodovia MGC-497, próximo a Iturama, na divisa de Minas gerais com São Paulo.

Um Fiat Uno azul foi abordado pelo Grupo Tático Rodoviário no local. Ao vistoriar o interior do veículo, foram encontradas os filhotes das aves, que estavam em caixas de papelão, amontoadas, sem ventilação, alimento ou água, configurando situação de maus-tratos.

O condutor confessou que havia adquirido as aves na Zona Rural de União de Minas, próximo a Iturama, pelo valor de R$ 5.000, e que pretendia revendê-las em uma feira clandestina que acontece em Guarulhos, no interior de São Paulo.

As aves foram encaminhadas ao Hospital Veterinário da UNIUBE, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para atendimento especializado. O veículo foi removido para o pátio credenciado ao Detran.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico interestadual de animais silvestres e maus-tratos, previstos na Lei Federal 9.605/1998.

