MG: homem com tornozeleira eletrônica é baleado após tentativa de assalto

Um homem com tornozeleira eletrônica foi baleado durante uma troca de tiros no Bairro Shopping Park, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pouco tempo depois de uma tentativa de assalto a uma empresa, nessa quarta-feira (15/10).

Moradores da região relataram que ouviram disparos e perceberam grande movimentação policial na região. Testemunhas contaram que várias viaturas da Polícia Militar (PMMG) se concentraram em uma das ruas do Shopping Park.

Os suspeitos tinham fugido do Bairro Residencial Integração, na Zona Leste da cidade, e foram encontrados na Zona Sul.

O homem baleado estaria usando tornozeleira eletrônica e foi levado para atendimento médico com, pelo menos, um ferimento em uma perna. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde dele.

A corporação confirmou que se trata de uma ocorrência de roubo, e duas pessoas foram presas, mas não divulgou informações sobre o estado de saúde do baleado.