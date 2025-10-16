MG: bombeiros resgatam corpo de homem desaparecido em rio de Pouso Alegre
Homem de 53 anos estava sendo procurado desde o último dia 11. Corpo foi encontrado entre pedras, nas margens do Rio Sapucaí-mirim
compartilheSIGA
O Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre, cidade no Sul de Minas, resgatou na manhã desta quinta-feira (16/10) no Rio Sapucaí-mirim o corpo de um homem de 53 anos que estava desaparecido desde o último sábado (11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O cadáver foi avistado às margens da Avenida Dique 1. O corpo encontrava-se em avançado estado de decomposição e preso entre pedras na margem do rio.
Para o chegar no local e retirar a vítima foi necessário o uso de uma embarcação de apoio, garantindo segurança e preservação do corpo até a chegada da perícia da Polícia Civil, que acompanhou os trabalhos periciais e de remoção.
- Pedalinho na Lagoa Várzea das Flores vira e uma pessoa morre afogada
- Jovem de 25 anos morre afogado em lagoa na Região Metropolitana de BH
- Bombeiros retiram corpo de mulher na Lagoa Várzea das Flores
Familiares da vítima estiveram no local e reconheceram do corpo. Após a liberação pela perícia, o corpo da vítima foi levado pela funerária responsável ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização da necropsia, que pretende apurar a causa da morte.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia