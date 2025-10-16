Assine
overlay
Início Gerais
LOCALIZADO

MG: bombeiros resgatam corpo de homem desaparecido em rio de Pouso Alegre

Homem de 53 anos estava sendo procurado desde o último dia 11. Corpo foi encontrado entre pedras, nas margens do Rio Sapucaí-mirim

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
16/10/2025 15:11

compartilhe

SIGA
x
Com a ajuda de uma embarcação, bombeiros resgataram o corpo de u homem que estava desaparecido em Pouso Alegre
Com a ajuda de uma embarcação, bombeiros resgataram o corpo de um homem que estava desaparecido em Pouso Alegre crédito: CBMMG

O Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre, cidade no Sul de Minas, resgatou na manhã desta quinta-feira (16/10) no Rio Sapucaí-mirim o corpo de um homem de 53 anos que estava desaparecido desde o último sábado (11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O cadáver foi avistado às margens da Avenida Dique 1. O corpo encontrava-se em avançado estado de decomposição e preso entre pedras na margem do rio.

Para o chegar no local e retirar a vítima foi necessário o uso de uma embarcação de apoio, garantindo segurança e preservação do corpo até a chegada da perícia da Polícia Civil, que acompanhou os trabalhos periciais e de remoção.

Familiares da vítima estiveram no local e reconheceram do corpo. Após a liberação pela perícia, o corpo da vítima foi levado pela funerária responsável ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização da necropsia, que pretende apurar a causa da morte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia  

Tópicos relacionados:

cadaver desaparecido minas-gerais pcmg pouso-alegre sul-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay