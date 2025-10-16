MG: bombeiros resgatam corpo de homem desaparecido em rio de Pouso Alegre

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre, cidade no Sul de Minas, resgatou na manhã desta quinta-feira (16/10) no Rio Sapucaí-mirim o corpo de um homem de 53 anos que estava desaparecido desde o último sábado (11).

O cadáver foi avistado às margens da Avenida Dique 1. O corpo encontrava-se em avançado estado de decomposição e preso entre pedras na margem do rio.

Para o chegar no local e retirar a vítima foi necessário o uso de uma embarcação de apoio, garantindo segurança e preservação do corpo até a chegada da perícia da Polícia Civil, que acompanhou os trabalhos periciais e de remoção.

Familiares da vítima estiveram no local e reconheceram do corpo. Após a liberação pela perícia, o corpo da vítima foi levado pela funerária responsável ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização da necropsia, que pretende apurar a causa da morte.

