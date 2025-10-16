Por que a liquidação do Apoio Mineiro virou caso de polícia

Uma liquidação com descontos de até 50% no supermercado Apoio Mineiro, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, terminou em tumulto e com a presença da Polícia Militar (PMMG) nesta semana. A promoção, motivada pelo fechamento definitivo da unidade, atraiu uma multidão em busca de preços baixos, mas a situação saiu do controle rapidamente.

O episódio em Neves não é um caso isolado. Grandes promoções, especialmente as de queima de estoque por encerramento de atividades, frequentemente geram cenas de caos que também foram registradas em Lagoa Santa. A combinação de ofertas muito atrativas com a sensação de urgência cria um cenário propício para aglomerações desorganizadas e potencialmente perigosas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram corredores lotados e uma grande aglomeração de pessoas do lado de fora da loja, com dificuldades para entrar e sair. A busca por produtos com preços reduzidos gerou empurra-empurra, obrigando a gestão do supermercado a acionar as autoridades para garantir a segurança de clientes e funcionários.

Mart Minas ocupará o lugar

Nos últimos dias de setembro, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra de parte das lojas do Apoio Mineiro, pertencentes ao Grupo Multi Formato, pelo Grupo Mart Minas. Em um primeiro momento, foi autorizada a aquisição das unidades localizadas em Caeté, Sabará, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves.

De acordo com o ranking da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), o Mart Minas ocupa a 8ª posição entre os maiores supermercados do Brasil, sendo a segunda maior rede de Minas Gerais e a maior no segmento de atacarejo no estado.

Como se preparar para grandes liquidações

Aproveitar descontos agressivos exige mais do que apenas chegar cedo. A organização prévia pode fazer a diferença entre uma boa compra e uma experiência estressante. Confira algumas dicas práticas para se proteger e otimizar suas compras em eventos de grande público:

Verifique as regras antes: Muitas liquidações de fechamento de loja não permitem trocas ou devoluções. Saiba quais são as condições para não ter surpresas depois.

Avalie o cenário ao chegar: Antes de entrar, observe o movimento. Se a multidão estiver muito grande e desorganizada, com empurrões visíveis, considere voltar em outro momento ou desistir da compra. Sua segurança vem em primeiro lugar.

Vá em horários alternativos: As primeiras horas do primeiro dia são sempre as mais concorridas. Se possível, tente ir em horários de menor movimento, como o meio da tarde em dias de semana.

Defina um orçamento e uma lista: O ambiente de euforia pode levar a compras por impulso. Ter uma lista do que você realmente precisa e um limite de gastos ajuda a manter o foco e a não se deixar levar pelo caos.

Leve companhia, se possível: Ir acompanhado pode ser mais seguro. Enquanto uma pessoa cuida do carrinho, a outra pode buscar os itens, otimizando o tempo dentro da loja e oferecendo mais segurança.

