Lagoa Santa: Festival "É de Comer Rezando" celebra a fé, sabor e a gula

No último fim de semana, o aroma inconfundível da culinária mineira, temperado com doses generosas de fé e união, tomou conta da Paróquia São Paulo Missionário, em Lagoa Santa. O 1° Festival Gastronômico “É de Comer Rezando” transformou a cidade em um verdadeiro caldeirão de sabores, onde pratos cheios de alma e história disputaram não apenas o paladar dos jurados, mas também o coração de todos os presentes.





A competição, marcada por uma disputa acirrada e deliciosa, consagrou a cozinha da comunidade de Nossa Senhora do Rosário da Lapinha como a grande campeã, com o troféu Papa Francisco. Com um prato que uniu criatividade e tradição, a equipe da Lapinha encantou os jurados, que não pouparam elogios à harmonia de sabores e à apresentação impecável. Em segundo lugar, a comunidade Nossa Senhora Aparecida, da Vila Maria, brilhou com uma receita que transborda identidade local. Já o terceiro lugar foi conquistado pela Paróquia São José, do bairro Aeronautas, com um prato que trouxe emoção e um toque de nostalgia à mesa.

Ora-pro-nóbis





O ingrediente estrela do festival foi o ora-pro-nóbis, uma planta que é muito mais do que um simples tempero na culinária mineira. Conhecida como “carne dos pobres” por sua riqueza nutricional, ela carrega séculos de história e resistência, sendo um símbolo da cultura regional. Cada prato apresentado no festival trouxe a erva como protagonista, revelando sua versatilidade em receitas que variavam de ensopados suculentos a tortas surpreendentes. "O ora-pro-nóbis é um presente da terra, que nos conecta às nossas raízes e à simplicidade da fé. Aqui, a comida não é só sustento, é uma forma de oração, de comunhão. É o sabor que vem da terra, a fé que move o povo e o calor humano que transforma alimento em celebração. Na Lapinha, cozinhar é rezar, comer é partilhar e viver é honrar nossas tradições”, destacou Elizabete Soares, cozinheira premiada da comunidade de Lagoa Santa.





Mais do que uma competição, o festival foi uma celebração vibrante da união entre gastronomia, cultura e espiritualidade. As comunidades se reuniram em um clima de fraternidade, compartilhando risadas, histórias e, claro, porções generosas de comida. Mesas enfeitadas, cânticos entoados e o tilintar dos talheres criaram uma atmosfera que aqueceu o coração de todos os presentes

Descrição do prato: “Pernil & Ora”





“Pernil & Ora” é uma homenagem à tradição e à fé da comunidade de Nossa Senhora do Rosário da Lapinha. O pernil de panela, suculento e preparado com temperos da roça, encontra no ora-pro-nóbis – a “carne verde” mineira – um equilíbrio perfeito entre sabor, nutrição e memória afetiva. Este prato traz à mesa a essência do fogão à lenha, das festas do Rosário e da união que fortalece gerações.







Ingredientes principais:





•Pernil de panela – marinado e cozido lentamente, símbolo de fartura e união.

•Arroz branco soltinho – base simples e indispensável da culinária mineira.

•Feijão caipira – temperado com saberes e aromas da terra.

•Angu de moinho d’água – preparado com fubá artesanal, raiz da cozinha tradicional.

•Ora-pro-nóbis refogado – planta sagrada, nutritiva e cheia de significado cultural.









Gostinho de quero mais





O evento, que já nasce como um marco no calendário gastronômico da região, deixou um gostinho de “quero mais”. Segundo o padre Luís Gustavo, idealizador do festival, a próxima edição, prevista para 2026, promete ser ainda mais grandiosa. “Queremos dobrar o tamanho do evento, trazendo paróquias de outros municípios e fortalecendo nossas tradições. Este festival é uma forma de mostrar que a fé pode estar na comida, na partilha e no amor pelo que fazemos”, declarou o padre, com entusiasmo.





O 1º Festival Gastronômico “É de Comer Rezando” não apenas celebrou o paladar, mas também reafirmou o poder da comida em unir pessoas, resgatar memórias e fortalecer laços comunitários. Enquanto os pratos eram servidos, o sentimento era unânime: ali, entre uma garfada e outra, a alma mineira pulsava forte, como uma prece silenciosa que ecoava em cada sabor.



