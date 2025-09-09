O que diria Nossa Senhora do Rosário aos filhos pretos dos congados?

"Em meu manto, bordado com a fé de gerações, observo o tempo. Vi as caravelas, o sofrimento e a resistência. Vi também a semente da fé que, mesmo em solo árido e sob o açoite, encontrou força para florescer. E essa fé, essa força, vocês a carregam em seus corações, em suas vozes e em seus pés que dançam o congado.



Os Caminhos do Rosário que hoje percorrem não são apenas trilhas geográficas. São caminhos de memória, de gratidão e de resgate. Cada passo é um eco do passado, uma prece em movimento, uma celebração da vida. Vocês se reúnem, meus filhos, com seus tambores que ressoam como corações pulsando, com seus cantos que são lamentos e vitórias. Vocês me trazem suas cores, seus ritmos e sua alegria, e em cada um de vocês vejo a beleza do meu povo.

Não se esqueçam, meus amados, que o sagrado não está apenas nos altares, mas na força da comunidade que se une, na sabedoria dos mais velhos, na pureza da criança que bate o tambor pela primeira vez. O congado é mais que uma tradição, é um ato de amor, de resistência e de fé. É a prova de que a fé que me professam não é vazia, mas viva, pulsante e cheia de significado.

Minas Gerais, essa terra de montanhas e de história, guarda em suas serras e em seu povo a chama da devoção. As festas do Rosário são a alma mineira, a essência do meu povo, que se une para celebrar a vida, a fé e a esperança. Continuem a caminhar, a cantar e a dançar, pois em cada passo, em cada nota, vocês honram a memória dos seus ancestrais e fortalecem a fé das gerações que virão".



Caminhos do Rosário

A importância dessas manifestações foi oficialmente reconhecida pelo governo federal. Em um passo significativo para a preservação da cultura afro-brasileira, o Congado e os Reinados foram declarados Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Com uma tradição que se estende por todo o estado, Minas Gerais se destaca como o epicentro das festas de Congado e do Rosário no Brasil. Segundo dados da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), o estado abriga 701 festas mapeadas em 332 municípios. Anualmente, mais de 1.100 celebrações são realizadas por 1.170 grupos, movimentando a economia e a cultura local.

“Minas oferece ao Brasil e ao mundo um patrimônio que é arte, fé, cultura e território. O Caminhos do Rosário reforça a transversalidade entre cultura e turismo, entre proteção do patrimônio e valorização das comunidades tradicionais”, reforça o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira.

Essas atividades geram um impacto financeiro significativo, com uma movimentação anual estimada em mais de R$5 bilhões. A grandiosidade dessas festas é visível em cidades como Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde as Congadas já atraíram mais de 50 mil pessoas em uma única edição. No Sul de Minas, São Sebastião do Paraíso mantém a tradição há 150 anos, com a participação de 10 mil pessoas.

O programa Caminhos do Rosário destaca a riqueza e a diversidade dessas manifestações, reconhecendo a importância das festas em diversas regiões, incluindo o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, a Mantiqueira e o Campo das Vertentes.

Esse reconhecimento é um marco histórico. Ele consagra o congado não apenas como uma festa popular, mas como um complexo sistema de saberes, ritos e práticas que reflete a resiliência e a riqueza da cultura negra no país. É uma homenagem às gerações que, por meio da música dos tambores e da dança, mantiveram viva a memória de seus ancestrais e a fé em seus santos de devoção.

Com o novo programa Caminhos do Rosário e o reconhecimento nacional, a tradição do congado e dos reinados em Minas Gerais ganha um novo impulso, garantindo que essa herança cultural continue a ser celebrada e transmitida para as futuras gerações.

Patrimônio Cultural do Brasil

O título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil para os "Saberes do Rosário: Reinados, Congados e Congadas" foi concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A aprovação aconteceu em 17 de junho de 2025, por unanimidade, durante a 109ª reunião do Conselho Consultivo do Iphan. Esse reconhecimento nacional é um marco na história da cultura e religiosidade afro-brasileira, garantindo a proteção e valorização dessas manifestações.

Caminhos em Minas



Congado preserva tradições que valorizam a cultura africana com os tambores, as guias (colares) e os cânticos em bantu Carlos Altman/EM

Um dia após o título concedido pelo Iphan, o governo de Minas Gerais lançou o programa "Caminhos do Rosário". O evento de lançamento ocorreu em 18 de junho de 2025, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. A iniciativa estadual se alinha ao reconhecimento federal, buscando mapear e promover as festas do Rosário, ligando os grupos de congadeiros, as comunidades e os locais sagrados por todo o estado. O programa visa fortalecer as tradições afro-brasileiras de base comunitária, valorizando as tradições e gerando impacto econômico e social positivo.







O programa Caminhos do Rosário, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais em parceria com o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, mapeou o maior percurso de festas de Congadas do Brasil, integrando mais de 100 municípios mineiros em roteiros de afroturismo e turismo da fé

A proposta é criar um calendário oficial das festas, conteúdos educativos e capacitação das comunidades – tudo isso para valorizar o que sempre foi por direito divino. O programa não é só turismo; é uma bênção, um reconhecimento de que o sagrado afro-brasileiro pulsa vivo em Minas, transformando-nos em referência nacional no afroturismo. É como se Nossa Senhora estivesse estendendo seu rosário para guiar seu povo, unindo o passado ao futuro em uma prece coletiva.

Próximas festas

Grupos de congado terão encontrado marcado no dia 21, na Capela de N.S. do Rosário, na Lapinha, em Lagoa Santa Carlos Altman/EM

No dia 21 de setembro, a comunidade da Lapinha, em Lagoa Santa, convida a população para os festejos e reinado e congado que acontece na Capela de Nossa Senhora do Rosário. Programada para começar às 8h da manhã, as festividades vai reunir congadeiros de toda região como guardas e ternos de Pedro Leolpoldo, Matozinhos, Vespasiano e Confins.

Para ajudar a peregrinação por Minas Gerais, preparamos um guia das festas do Rosário de setembro/outubro:







14 de setembro





Oliveira

É um dos mais belos acontecimentos do ano na cidade. São prestadas homenagens aos santos padroeiros, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Mercês, São Benedito, Santa Efigênia, Nossa Senhora Aparecida e à sua Alteza Princesa Isabel. São feitas ainda homenagens póstumas aos congadeiros já falecidos que colaboraram para a preservação da cultura do povo negro.

Argirita

O Jubileu do Senhor Bom Jesus é uma das mais importantes manifestações de fé e tradição religiosa de Argirita. Um encontro de fé, devoção e celebração que preserva a história e renova a espiritualidade da comunidade de Argirita.







São Gotardo

O festejo valoriza as raízes afro-brasileiras e religiosas, com missas, procissões, apresentações musicais, danças típicas e o vibrante levantamento de mastros, além da participação dos reinados e congados que mantêm viva a tradição centenária. .





Serra da Saudade

Festa em louvor à Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito com apresentação dos ternos locais e cidades vizinhas, visitação aos festeiros com café da manhã e almoço para os dançantes e acompanhantes.

Nova Serrana

Mais uma edição do Reinado da Comunidade de Barreto. A comunidade está localizada a 7 km do município de Nova Serrana.





Pedro Leopoldo

Festa Nossa Senhora do Rosário da Guarda de Congo Chico Rei. Na comunidade Quinta do Sumidouro.

Marliéria

Celebração Eucarística e momento devocional na Igreja Matriz.





21 de setembro





Lagoa Santa

Comunidade da Lapinha recebe ternos e guardas de congado da região, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Nova Serrana

6ª edição do Reinado da Comunidade de São João Batista! Nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2025, a comunidade de Água Espalhada, a 12 km de Nova Serrana





29 de setembro

São Romão

A Cavalhada é uma manifestação que tem sua origem portuguesa, representa as batalhas entre cristãos e mouros. Nessa apresentação os cavaleiros exibem sua destreza, beleza e valentia na reconquista dos territórios cristãos. A festa acontece no último final de semana de setembro, onde os cavaleiros se reúnem no entorno da Igreja Nossa Senhora do Rosário com suas vestimentas fitas coloridas e lanternas. Um espetáculo de cultura, fé e devoção.





5 de outubro

Carmópolis de Minas

O reinado de Nossa Senhora do Rosário é uma das principais manifestações culturais de Carmópolis de Minas. Ele acontece com três celebrações: no município, no distrito de Bom Jardim das Pedras e no povoado São José de Carmópolis. As celebrações acontecem há mais de 100 anos .

7 de outubro

Funilândia

A tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário, reúne fiéis, visitantes e famílias, com muita fé, devoção em missas e momentos de espiritualidade.

Alagoa

As comemorações para a padroeira de Alagoa, Nossa Senhora do Rosário, com a tradicional quermesse, com barracas de quitutes, forrós, shows sertanejos, leilões, bingo, em uma novena, ou um tríduo preparatório e um dia culminante de festança com grupos de reinados e congados.





