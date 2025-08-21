Agosto das Artes: novo refúgio da arte mineira em Lagoa Santa

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Imagine, caro leitor, se as águas serenas da Lagoa Central resolvessem dançar ao som de pinceladas e melodias, se as brisas mineiras carregassem não só o aroma de pão de queijo, mas também o perfume doce de chocolates artesanais misturado ao frescor de sabonetes naturais. Pois bem, pare de imaginar e prepare-se para viver!

Neste sábado, 23 de agosto, das 10h às 19h, a Casa da Orla – esse refúgio encantado à beira da lagoa, localizado na Av. Getúlio Vargas, 1732 – abre suas portas (e jardins!) para o grand finale da feira Agosto das Artes. É a terceira e última edição deste mês, uma celebração que transforma a pacata Lagoa Santa em um portal para o universo da arte mineira, onde o cotidiano se rende ao extraordinário.

Não é apenas uma feira; é uma sinfonia de sentidos! Pense em um mercadinho de arte ao ar livre, onde os jardins da Casa da Orla se convertem em um labirinto de inspirações. Aqui, uma confraria de artistas – o coração pulsante desse espaço – reúne talentos locais que desafiam o comum.

Fundada como um santuário para a criatividade, a Casa da Orla não vende apenas objetos; ela vende histórias, sonhos tecidos em cerâmica, crochê, chocolates e aromas que flutuam como nuvens sobre a lagoa. E neste sábado, o evento promete surpreender com exposições que misturam design contemporâneo com o charme rústico de Minas Gerais. Gastronomia? Claro! Petiscos locais, incluindo delícias doces e bebidas refrescantes para alimentar o corpo enquanto a alma se banqueteia de beleza.

Agora, o que realmente faz o coração acelerar: os participantes! Esses artesãos e artistas não são meros expositores; são alquimistas que transformam o ordinário em ouro criativo. Vamos destacar alguns dos talentos que prometem brilhar neste sábado, baseados na vibrante comunidade da Casa da Orla e em edições passadas que ecoam o espírito do evento, incluindo novos nomes que enriquecem essa tapeçaria de criatividade:

Aluízio Figueiredo , o mestre das formas inesperadas. Com mais de 25 anos de experiência, ele doma ferro, madeira e concreto em esculturas que dançam entre o abstrato e o funcional – pense em luminárias que iluminam não só quartos, mas imaginações. Sua exposição "Wodaabe: Reflexão sobre a Beleza" foi um sucesso, e neste sábado, ele traz novidades que vão fazer você questionar o que é arte e o que é vida.

, o mestre das formas inesperadas. Com mais de 25 anos de experiência, ele doma ferro, madeira e concreto em esculturas que dançam entre o abstrato e o funcional – pense em luminárias que iluminam não só quartos, mas imaginações. Sua exposição "Wodaabe: Reflexão sobre a Beleza" foi um sucesso, e neste sábado, ele traz novidades que vão fazer você questionar o que é arte e o que é vida. Trabalhos em tela de arame do artista Aluízio Figueiredo Carlos Altman/EM

Thelma Palha, a artista têxtil sustentável que dá nova vida ao jeans esquecido. Reciclando tecidos de brechós e asilos, ela cria almofadas, tapetes e bolsas femininas que são verdadeiras obras de arte. Graduada em Belas Artes pela UFMG, Thelma traz uma coleção fresca, perfeita para quem quer levar um pedacinho de eco-arte para casa.

a artista têxtil sustentável que dá nova vida ao jeans esquecido. Reciclando tecidos de brechós e asilos, ela cria almofadas, tapetes e bolsas femininas que são verdadeiras obras de arte. Graduada em Belas Artes pela UFMG, Thelma traz uma coleção fresca, perfeita para quem quer levar um pedacinho de eco-arte para casa. Bolsas em jeans customizados da artista Thelma Palha Carlos Altman/EM

Renata Melo , da Saboaria Verde Mania, que infunde aromaterapia em sabonetes e cosméticos veganos. Usando a flora brasileira, seus produtos são um banho de sustentabilidade – literalmente! Seus itens, cheios de essências naturais, prometem cuidar da pele enquanto respeitam o planeta, tornando-a uma favorita para quem busca bem-estar ecológico.

, da Saboaria Verde Mania, que infunde aromaterapia em sabonetes e cosméticos veganos. Usando a flora brasileira, seus produtos são um banho de sustentabilidade – literalmente! Seus itens, cheios de essências naturais, prometem cuidar da pele enquanto respeitam o planeta, tornando-a uma favorita para quem busca bem-estar ecológico. Aromas agradéveis da Verde Mania Saboaria Carlos Altman/EM

Bruna Borçari , da Biscoito de Flor, está no comando da confeitaria floral, que transforma biscoitos amanteigados em obras de arte comestíveis. Inspirados nas flores da região, seus cookies decorados com pétalas comestíveis e designs intrincados misturam sabor e beleza, ideais para um chá da tarde poético à beira da lagoa.

, da Biscoito de Flor, está no comando da confeitaria floral, que transforma biscoitos amanteigados em obras de arte comestíveis. Inspirados nas flores da região, seus cookies decorados com pétalas comestíveis e designs intrincados misturam sabor e beleza, ideais para um chá da tarde poético à beira da lagoa. Biscoito de flor são perfeitos com um chá da tarde Carlos Altman/EM

Ivani Ferreira , da Ferreira Chocolates, são delícias feitas em cacau que derretem corações com bombons e trufas recheadas de sabores. Feitos com cacau fino, suas criações são um pecado delicioso, perfeitas para adoçar o dia e levar como souvenir gourmet. Ivani Ferreira, a chocolatier assumiu recentemente o Café Casa da Orla e prepara maravilhas para tomar aquele chá ou café quentinho enquanto aprecia a lagoa da varanda.

, da Ferreira Chocolates, são delícias feitas em cacau que derretem corações com bombons e trufas recheadas de sabores. Feitos com cacau fino, suas criações são um pecado delicioso, perfeitas para adoçar o dia e levar como souvenir gourmet. Ivani Ferreira, a chocolatier assumiu recentemente o Café Casa da Orla e prepara maravilhas para tomar aquele chá ou café quentinho enquanto aprecia a lagoa da varanda. Bombons e trufas da Ferreira Chocolates Carlos Altman/EM

Hitallo Souza , da Vochysia, tem paixão pela natureza e pelo design, o que reflete nas joias botânicas que ele produz. A antiga marca deu lugar a Vochysia ( espécie de orquídea) onde ele transforma plantas preservadas em peças únicas. Com um olhar atento aos detalhes e uma sensibilidade artística, ele cria acessórios que conectam as pessoas à natureza de forma íntima e simbólica. No Agosto das Artes, Hitallo vai expor colares, brincos e uma luminária que abriga um dente de leão inteiro.

, da Vochysia, tem paixão pela natureza e pelo design, o que reflete nas joias botânicas que ele produz. A antiga marca deu lugar a Vochysia ( espécie de orquídea) onde ele transforma plantas preservadas em peças únicas. Com um olhar atento aos detalhes e uma sensibilidade artística, ele cria acessórios que conectam as pessoas à natureza de forma íntima e simbólica. No Agosto das Artes, Hitallo vai expor colares, brincos e uma luminária que abriga um dente de leão inteiro. Biojoias da marca Vochysia Carlos Altman/EM

Alessandra Cecílio , multiartista das telas e tecidos, reinventa a moda com a coleção Upcycle. Pois, como a designer fala, a moda pode ser sustentável e ecológica. Suas peças ganham vida, cor e leveza em novos formatos.

, multiartista das telas e tecidos, reinventa a moda com a coleção Upcycle. Pois, como a designer fala, a moda pode ser sustentável e ecológica. Suas peças ganham vida, cor e leveza em novos formatos. Roupas Upcycle da Alessandra Cecílio Carlos Altman/EM

Thais Ribeiro , ceramista que transforma o barro em peças de desejo. Cada trabalho tem um pouco da alma da artista - delicadeza, doçura e perfeição. Peças que podem ser usadas como decoração ou utilitárias. A beleza está na escolha de cores e texturas. Peças, literalmente, finas de bom gosto e autorais.

, ceramista que transforma o barro em peças de desejo. Cada trabalho tem um pouco da alma da artista - delicadeza, doçura e perfeição. Peças que podem ser usadas como decoração ou utilitárias. A beleza está na escolha de cores e texturas. Peças, literalmente, finas de bom gosto e autorais. Cerâmicas da Thaís Ribeiro Carlos Altman/EM

Lúcia Bosco , modista e design, que sabe como ninguém, criar roupas fluidas e coloridas. Cada coleção é um brinde ao bem-estar. São vestidos, batas, camisões que vestem e abraçam o corpo com perfeição.

, modista e design, que sabe como ninguém, criar roupas fluidas e coloridas. Cada coleção é um brinde ao bem-estar. São vestidos, batas, camisões que vestem e abraçam o corpo com perfeição. Coleção floral da Lúcia Bosco Carlos Altman/EM

Bia Tatoo , tatuadora há 2 anos, sempre foi apaixonada por arte. Antes de transpor a pintura para a pele, ela elabora um esboço da arte genuína que faz. No Agosto das Artes, ela mostra o seu lado pintora com telas que parecem fotografias. A arte dela é hipnotizante de tanta beleza

, tatuadora há 2 anos, sempre foi apaixonada por arte. Antes de transpor a pintura para a pele, ela elabora um esboço da arte genuína que faz. No Agosto das Artes, ela mostra o seu lado pintora com telas que parecem fotografias. A arte dela é hipnotizante de tanta beleza Telas da artista Bia Tatto Carlos Altman/EM

Gelateria Gourmet , delícias geladas com sabores incríveis. Muito leite na composição que provoca aquela sensação de cremosidade irresistível e viciante.

, delícias geladas com sabores incríveis. Muito leite na composição que provoca aquela sensação de cremosidade irresistível e viciante. Sorvetes da Gelateria Gourmet Carlos Altman/EM





Diante desse time de peso, será uma oportunidade única de interagir com esses criadores e comprar peças exclusivas. Por que este sábado é imperdível? Porque Agosto das Artes não é só um evento; é um movimento que revitaliza Lagoa Santa, transformando-a no "novo refúgio da arte mineira", como já foi apelidada. Em um mundo acelerado, aqui o tempo vai parar para que você respire criatividade. Vá com a família ou sozinho, vá com o coração aberto – e saia transformado. A entrada é gratuita, mas o impacto? Inestimável.







Agosto das Artes

Sábado, 23 de agosto

Casa da Orla, avenida Getúlio Vargas, 1732, Bairro Joana d’Arc, Lagoa Santa

De 10h às 19h

Instagram: @casadaorlamg



Contato: Aluízio Figueiredo: 31 991084111

