Black Friday: como evitar falsas promoções e garantir os melhores descontos

Nesta sexta-feira (29/11), a Black Friday chega para intensificar a corrida dos consumidores por promoções e ofertas no e-commerce. Porém, nem todos os descontos anunciados são tão vantajosos quanto aparentam. Pensando nisso, o Estado de Minas reuniu dicas essenciais para ajudar os consumidores a evitar armadilhas e aproveitar as melhores oportunidades.

Para evitar ciladas, os consumidores podem usar a plataforma Zoom, destinada à comparação de preços e monitoramento de históricos de valores. O sistema oferece ao consumidor a possibilidade de consultar não apenas o preço atual de um produto em diferentes lojas on-line, mas também o histórico de valores ao longo do tempo. Isso permite identificar se uma oferta é realmente vantajosa ou se o desconto é apenas aparente.







Passo 1: Acesse o Zoom (https://www.zoom.com.br/) e pesquise pelo produto desejado;

Passo 2: Clique sobre o produto desejado para abrir as comparações;

Passo 3: Depois clique em “Comparar em X lojas”.

Se você quiser acompanhar o histórico de preços do item ao longo dos últimos meses, basta rolar a tela até a seção “Histórico de preços”.

Assim como o Zoom, outra plataforma que pode ser uma aliada para economizar é o Buscapé, que oferece funcionalidades semelhantes.

Passo 1: Acesse o Buscapé (https://www.buscape.com.br/) e pesquise pelo item;

Passo 2: Clique no produto desejado;

Passo 3: Depois clique em “Comparar em X lojas”.

No site também é possível acompanhar o histórico do produto, assim como no Zoom.