Black Friday: saiba qual o dia e o horário das melhores ofertas

A Black Friday acontece na próxima sexta-feira (29/11), mas as promoções na internet e nas lojas físicas estão disponíveis há semanas. Se as ofertas já estão por aí, para que esperar a tal sexta-feira? De acordo com a plataforma Promobit, existe um dia e até uma faixa de horário em que as oportunidades de compra serão as melhores.

O site – que divulga descontos e promoções – monitora o comportamento das lojas desde 2021 e, baseado na quantidade de ofertas divulgadas, cravou como o melhor para aproveitar a Black Friday a quinta-feira (28/11) antes da data oficial, a partir das 22h. Quem quer garantir o melhor preço pode preparar o café, já que, conforme o relatório do Promobit, elas costumas aparecer até a 1h da madrugada da sexta.

"Tradicionalmente, a virada da quinta para a sexta-feira é o horário com a maior quantidade de ofertas e que os consumidores mais se preparam para comprar. Por isso que, apesar do grande volume, as melhores oportunidades de compra duram pouco tempo", diz Daniela Fagundes, CEO do Promobit.

O esforço pode valer a pena, já que o desconto médio apurado pela plataforma de ofertas para essa faixa de horário é de 36%. Mas, se o consumidor não quiser ficar acordado até tarde, existe uma nova “janela” de oportunidades para aproveitar a Black Friday 2024.Esqueça a manhã de sexta-feira, procure adiantar a vida, e mergulhe nas promoções entre as 14h e 19h. O pico acontece por volta das 17h, quando o site registra médias de 199 ofertas e 34% de desconto.

Alguns dias e horários podem ter menos ofertas, mas, em compensação, o desconto pode ser maior. Quer ver se é verdade? Então confira as oportunidades na quinta-feira a 1h (quando o desconto médio é de 46%, com 45 ofertas), no sábado a 1h (42% de desconto e 42 ofertas) e no domingo às 12h (38% de desconto e 71 ofertas).

Mas, quem perdeu isso tudo ainda pode contar com o Cyber Monday, que é a segunda-feira (2/12) após a Black Friday, que tem promoções de produtos eletrônicos e de informática. Nessa data, os melhores horários são às 15h, com média de 102 ofertas e 41% de desconto, e às 19h, com médias de 105 ofertas e 33% de desconto.

Horários com mais ofertas por categoria de produto

A Promobit ainda aplicou um filtro cruzando categorias de produtos e horários de maiores ofertas:

Roupas e calçados femininos: quinta-feira, das 14h às 22h;

Roupas e calçados masculinos: quinta-feira às 13h, e sexta-feira, à 1h;

Smartphones: entre 13h de quinta-feira e 1h de sexta-feira;

Informática: entre 10h da quinta-feira e 1h da sexta-feira;

TV, fones de ouvido, e eletrônicos: entre 10h da quinta-feira e 1h da sexta-feira;

Eletrodomésticos: entre 12h da quinta-feira e 1h da sexta-feira;

Games: entre 0h e 1h da quinta-feira; retornando entre 22h da quinta-feira e 1h de sexta-feira.

(Com Folhapress)