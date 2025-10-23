Assine
overlay
Início Gerais
FORAGIDO

PMRv prende homem que matou soldado do Exército

Autor, que estava foragido a mais de um ano, usava documentos falsos, se passando por seu irmão

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
23/10/2025 10:42

compartilhe

SIGA
x
Frame de vídeo da PM, com Sargento Aredes
Frame de vídeo da PM, com Sargento Aredes crédito: PMMG/Divulgação

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu um homem, Lucas Marques Alves, que era procurado pela polícia de Goiás pelo assassinato de um soldado do Exército Brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A prisão ocorreu numa ação de rotina da Operação Sentinela das Estradas, quando um ônibus que seguia de Araçatuba (SP) para Belo Horizonte (MG), foi parado para averiguação na MG-050, próximo a Passos (MG), no sul do estado.

O soldado Matheus da Silva Barreto foi morto numa barbearia em Planaltina (GO), em 31 de maio do ano passado.

Leia Mais

Nesse crime, segundo informações da polícia goiana, a vítima foi morta por engano - o autor, Lucas Alves, queria matar o dono da barbearia. Errou o alvo e acertou Matheus, que era atendido pelo barbeiro.

Lucas chamou a atenção dos policiais militares, comandados pelo sargento Aredes (na foto acima), pelo nervosismo. Ele apresentou documentos falsos, estava usando o nome do irmão dele.

“Foi quando verificamos na lista de procurados e descobrimos que se tratava do foragido, Lucas”, diz o sargento. O pedido de prisão tinha sido expedido pela 1ª Vara Criminal de Planaltina. O fugitivo foi levado para a Delegacia de Passos e deverá ser transferido para a cidade em Goiás.

Dor

A família de Matheus vem fazendo manifestações por justiça desde a morte do soldado. A mãe dele, Marina da Silva Neto, por exemplo, ía à delegacia três vezes por semana para saber se já haviam prendido o assassino.

Marina relata que, desde o ocorrido, enfrenta uma busca constante por respostas e tem recebido ameaças. “Meu filho era doce, amável. Quando eu perdi meu filho, eu perdi meu chão. Eu não vou parar porque eu quero justiça.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao receber a notícia, nesta quinta-feira, a mãe chorou muito e falou do sofrimento pela perda. “Desde que ele morreu, não consegui mais trabalhar. Perdi minha estabilidade. Agora teremos justiça”.

Tópicos relacionados:

goias homicidio minas-gerais passos policia-militar preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay