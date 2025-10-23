PMRv prende homem que matou soldado do Exército
Autor, que estava foragido a mais de um ano, usava documentos falsos, se passando por seu irmão
A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu um homem, Lucas Marques Alves, que era procurado pela polícia de Goiás pelo assassinato de um soldado do Exército Brasileiro.
A prisão ocorreu numa ação de rotina da Operação Sentinela das Estradas, quando um ônibus que seguia de Araçatuba (SP) para Belo Horizonte (MG), foi parado para averiguação na MG-050, próximo a Passos (MG), no sul do estado.
O soldado Matheus da Silva Barreto foi morto numa barbearia em Planaltina (GO), em 31 de maio do ano passado.
Nesse crime, segundo informações da polícia goiana, a vítima foi morta por engano - o autor, Lucas Alves, queria matar o dono da barbearia. Errou o alvo e acertou Matheus, que era atendido pelo barbeiro.
Lucas chamou a atenção dos policiais militares, comandados pelo sargento Aredes (na foto acima), pelo nervosismo. Ele apresentou documentos falsos, estava usando o nome do irmão dele.
“Foi quando verificamos na lista de procurados e descobrimos que se tratava do foragido, Lucas”, diz o sargento. O pedido de prisão tinha sido expedido pela 1ª Vara Criminal de Planaltina. O fugitivo foi levado para a Delegacia de Passos e deverá ser transferido para a cidade em Goiás.
Dor
A família de Matheus vem fazendo manifestações por justiça desde a morte do soldado. A mãe dele, Marina da Silva Neto, por exemplo, ía à delegacia três vezes por semana para saber se já haviam prendido o assassino.
Marina relata que, desde o ocorrido, enfrenta uma busca constante por respostas e tem recebido ameaças. “Meu filho era doce, amável. Quando eu perdi meu filho, eu perdi meu chão. Eu não vou parar porque eu quero justiça.”
Ao receber a notícia, nesta quinta-feira, a mãe chorou muito e falou do sofrimento pela perda. “Desde que ele morreu, não consegui mais trabalhar. Perdi minha estabilidade. Agora teremos justiça”.