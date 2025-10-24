Assine
TRIÂNGULO

Servidora pública é suspensa por 39 faltas sem justificativa

Funcionária pediu licença médica de 19 de abril a 17 de junho, mas a Junta Médica autorizou a ausência só por 22 dias em maio

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
24/10/2025 16:08

Servidora de Uberlândia pública é suspensa por 39 faltas sem justificativa
Servidora de Uberlândia pública é suspensa por 39 faltas sem justificativa

Uma servidora da Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia foi suspensa após faltar 39 vezes sem justificativa entre maio e junho de 2024. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município.

A suspensão é de cinco dias e se deu porque a funcionária havia solicitado licença médica de 19 de abril a 17 de junho, mas a Junta Médica autorizou a ausência somente de 1º a 22 de maio. Mesmo assim, ela não retornou ao trabalho, acumulando as faltas.


Durante o processo, a servidora pode se defender, mas a Comissão Processante concluiu que não houve tentativa de compensar os dias não trabalhados. O relatório apontou violação do dever de assiduidade previsto na legislação municipal.

Com base no parecer da comissão, o município aplicou a suspensão, destacando a importância do cumprimento das normas e da continuidade dos serviços prestados à população.

