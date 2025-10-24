'Lula' é procurado por homicídio de idoso em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil emitiu um alerta pela captura de Claudemar Carvalho Alves, conhecido por “Lula”, de 47 anos, acusado de ter assassinado um idoso, de 67 anos. O crime ocorreu na noite de 31 de agosto deste ano, em um bar localizado no bairro Cerqueira Lima, em Itaúna, região Centro-Oeste de Minas Gerais.

O inquérito foi concluído nessa quinta-feira (23/10). As investigações apontam que a vítima foi assassinada de forma brutal. Segundo o inquérito, o crime ocorreu enquanto o idoso estava sentado, sozinho, no interior do bar.

Armado com um revólver calibre 38, o suspeito se aproximou por trás e efetuou diversos disparos, não dando qualquer chance de defesa para a vítima.

O idoso ainda teria tentado fugir, mas ao se levantar, foi alvejado mais uma vez, e caiu no chão, quando o assassino se aproximou e disparou mais tiros. Em seguida, fugiu do local.

A vítima chegou a ser socorrida, sendo levada a uma unidade de saúde, mas morreu no local. A identificação do autor foi feita no início das investigações. A polícia já fez o pedido de prisão preventiva do criminoso.

Segundo o delegado João Marcos do Amaral, responsável pelo caso, durante a apuração foram ouvidas 10 testemunhas, e os levantamentos indicaram que o crime teve motivação passional.

“O suspeito foi indiciado por homicídio consumado, triplamente qualificado, em razão do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio que resultou em perigo comum, já que havia outras pessoas no interior do bar no momento dos disparos”, explica o delegado.

