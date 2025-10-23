BH: homem que matou PM a tiros em loja vai para cadeia de segurança máxima
Foragido do sistema prisional, Jefferson Anísio da Silva tem condenações por vários crimes, incluindo homicídio. As penas ultrapassam 25 anos de prisão
O homem acusado de matar a tiros o cabo da Polícia Militar Vinícius de Castro Lima, de 37 anos, durante um assalto a uma concessionária em Belo Horizonte (MG), foi transferido nesta quinta-feira (23/10) para um presídio de segurança máxima em Francisco Sá, na Região Norte do estado. Jefferson Anísio da Silva, de 27 anos, ainda teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia nesta manhã.
Segundo informações do Ministério Público, ele está em cumprimento de pena e era foragido do sistema prisional, tendo condenações por quatro roubos majorados, um homicídio e uso de documento falso. Jefferson ainda tem outra sentença, em fase recursal, por homicídio qualificado e responde a outra ação penal por roubo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) informou que são "mais de 25 anos de prisão a cumprir por suas condenações".
Vinícius de Castro Lima foi executado com nove tiros — cinco deles na cabeça — no início da tarde de terça-feira (21/10), na Avenida Nélio Cerqueira, nº 802, no Bairro Tirol, Região do Barreiro. Jefferson chegou à agência de veículos fingindo interesse na compra e no financiamento de um carro. A vítima estava de folga e foi ao local visitar o amigo, dono da concessionária.
Ainda conforme o MP, após observar a movimentação e as rotinas internas do estabelecimento, o homem deixou o local e retornou minutos depois com outra pessoa em uma motocicleta, veículo que havia sido furtado dias antes. O comparsa ficou na moto, e Jefferson entrou de novo na loja, quando anunciou o assalto e rendeu funcionários e clientes, obrigando-os a se deitarem no chão. Ele recolheu alianças, cordões, aparelhos celulares, entre outros bens das vítimas.
"Ao gritar para informar que o assalto estava em andamento, o investigado saiu do estabelecimento e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo em direção ao militar, que não teve chance de reação, sendo atingido por nove disparos", informou o MP.
Vinícius de Castro Lima era casado e tinha um filho. O militar, formado em Direito, tinha pós-graduação em ciências criminais.
"A crueldade do ataque evidencia a intenção deliberada de eliminar a vítima, que tombou sem vida na calçada da loja, em pleno horário comercial", frisou a promotora de Justiça Ana Carolina Zambom, que participou da audiência de custódia.
- Amigos e familiares realizam cortejo de policial morto em concessionária
-
Caixão de PM morto em BH é carregado por colegas de batalhão
Jefferson acabou preso ainda na terça-feira (21/10) depois de ser localizado em Betim, na Grande BH. Ele foi encontrado dentro de um Fiat Idea vermelho furtado, com placas clonadas, na BR-381, após ser rastreado pelo helicóptero Pégasus da PM. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola de calibre 9mm com numeração raspada, 27 munições, dois carregadores e documentos falsos.
Segundo a polícia militar, o comparsa dele, que auxiliou na fuga, foi identificado e morreu, na tarde de quarta-feira (22/10), depois de um confronto com o Grupo Especializado de Recobrimento (GER), da Polícia Militar. Ele foi encontrado em uma residência do Bairro Tropical, em Contagem, na Grande BH, e portava uma pistola de calibre 9mm. O homem reagiu à abordagem e foi morto pelos policiais.
