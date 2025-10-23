BH: homem que matou PM a tiros em loja vai para cadeia de segurança máxima

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O homem acusado de matar a tiros o cabo da Polícia Militar Vinícius de Castro Lima, de 37 anos, durante um assalto a uma concessionária em Belo Horizonte (MG), foi transferido nesta quinta-feira (23/10) para um presídio de segurança máxima em Francisco Sá, na Região Norte do estado. Jefferson Anísio da Silva, de 27 anos, ainda teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia nesta manhã.

Segundo informações do Ministério Público, ele está em cumprimento de pena e era foragido do sistema prisional, tendo condenações por quatro roubos majorados, um homicídio e uso de documento falso. Jefferson ainda tem outra sentença, em fase recursal, por homicídio qualificado e responde a outra ação penal por roubo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) informou que são "mais de 25 anos de prisão a cumprir por suas condenações".

Vinícius de Castro Lima foi executado com nove tiros — cinco deles na cabeça — no início da tarde de terça-feira (21/10), na Avenida Nélio Cerqueira, nº 802, no Bairro Tirol, Região do Barreiro. Jefferson chegou à agência de veículos fingindo interesse na compra e no financiamento de um carro. A vítima estava de folga e foi ao local visitar o amigo, dono da concessionária.

Ainda conforme o MP, após observar a movimentação e as rotinas internas do estabelecimento, o homem deixou o local e retornou minutos depois com outra pessoa em uma motocicleta, veículo que havia sido furtado dias antes. O comparsa ficou na moto, e Jefferson entrou de novo na loja, quando anunciou o assalto e rendeu funcionários e clientes, obrigando-os a se deitarem no chão. Ele recolheu alianças, cordões, aparelhos celulares, entre outros bens das vítimas.

"Ao gritar para informar que o assalto estava em andamento, o investigado saiu do estabelecimento e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo em direção ao militar, que não teve chance de reação, sendo atingido por nove disparos", informou o MP.

Vinícius de Castro Lima era casado e tinha um filho. O militar, formado em Direito, tinha pós-graduação em ciências criminais.

"A crueldade do ataque evidencia a intenção deliberada de eliminar a vítima, que tombou sem vida na calçada da loja, em pleno horário comercial", frisou a promotora de Justiça Ana Carolina Zambom, que participou da audiência de custódia.

Jefferson acabou preso ainda na terça-feira (21/10) depois de ser localizado em Betim, na Grande BH. Ele foi encontrado dentro de um Fiat Idea vermelho furtado, com placas clonadas, na BR-381, após ser rastreado pelo helicóptero Pégasus da PM. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola de calibre 9mm com numeração raspada, 27 munições, dois carregadores e documentos falsos.

Segundo a polícia militar, o comparsa dele, que auxiliou na fuga, foi identificado e morreu, na tarde de quarta-feira (22/10), depois de um confronto com o Grupo Especializado de Recobrimento (GER), da Polícia Militar. Ele foi encontrado em uma residência do Bairro Tropical, em Contagem, na Grande BH, e portava uma pistola de calibre 9mm. O homem reagiu à abordagem e foi morto pelos policiais.

