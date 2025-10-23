Evento na Grande BH mescla música e bebida em prol do resgate de cães

Uma festa com causas beneficentes promete animar a tarde do próximo domingo (26/10) no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH. Na ocasião, o projeto filantrópico Cãomer completa 10 anos de resgate e acolhimento de cães e gatos de Belo Horizonte e região. A celebração vai contar com a participação de bandas, DJ, food truck e bebidas.

A Dogtober Fest será realizada na Cervejaria Krug (Avenida Montreal, 280, Jardim Canadá). A programação promete ser eclética, reunindo samba e axé; um DJ agitando a pista com setlist de eletrônica, além de clássicos do rock. O encontro acontecerá das 13h às 18h. A entrada custa R$ 50.

Raquel Limers, uma das organizadoras do evento, disse que a Dogtober é um evento beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para a Cãomer, que enfrenta grande dificuldade financeira. Os 14 gatos e 58 cachorros que vivem no refúgio atualmente têm alimentação, moradia e cuidados de saúde garantidos, com gastos que chegam a R$ 20 mil mensais.

Uma década de resgate de animais

A iniciativa surgiu quando Kelly Alves, moradora do Jardim Canadá, se sensibilizou vendo o atropelamento de um cachorro de rua. Depois da tragédia, ela e Raquel se uniram para criar a instituição.

O abrigo está localizado no mesmo bairro e no total há 22 voluntários que doam seus dias à causa. Quase 1.000 animais foram resgatados e 910 adotados. Além disso, já foram realizadas mais de 500 castrações de cães e gatos de pessoas em situação de vulnerabilidade ou de animais semidomiciliados.

A Dogtober Fest será o primeiro evento beneficente do Projeto Cãomer. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a ajudar o projeto com despesas como ração, vacinas e tratamento veterinário.

Os interessados em adotar algum animalzinho podem entrar em contato com a ONG e participar de uma das feiras de adoção, que acontecem todos os fins de semana no local. O processo é cauteloso e responsável, sendo necessário preencher um formulário detalhado com as informações sobre o futuro tutor. A instituição se sustenta totalmente por meio de doações.

Serviço

Dogtober Fest

Local: Krug Bier Cervejaria - Av. Montreal, 280, Jardim Canadá, Nova Lima, MG

Data: 26 de outubro (domingo), de 13h às 18h

Ingressos: R$ 50,00 (podem ser comprados no link https://www.sympla.com.br/evento/dogtober-fest-10-anos-projetocaomer-evento-beneficente/3123479?referrer=www.google.com)

Instagram: @projetocaomer