Mercado pet: como o filme 'Caramelo' aquece um setor que movimenta bilhões

A chegada do filme “Caramelo” à Netflix acendeu um holofote sobre uma figura já amada no Brasil: o cão vira-lata. O sucesso da produção vai além do entretenimento e reverbera diretamente em um dos setores mais aquecidos da economia nacional, o mercado pet, que movimenta bilhões de reais anualmente.

A celebração do cão sem raça definida (SRD) na cultura pop impulsiona uma nova onda de consumo e transforma a maneira como os brasileiros enxergam e cuidam de seus animais.

Esse fenômeno cultural se traduz em um impacto econômico concreto. A valorização do vira-lata estimula desde a adoção responsável até a busca por produtos e serviços que antes eram associados apenas a cães de raça.





A indústria pet, atenta a essa mudança de comportamento, responde com novas linhas de rações, brinquedos, acessórios e até planos de saúde, todos pensados para atender a um público que vê seu “caramelo” como um membro da família, merecedor de todo cuidado e investimento.

O Efeito Caramelo: um guia prático para cuidar do seu vira-lata

A popularidade do vira-lata caramelo inspira milhares de pessoas. Esse guia oferece um passo a passo prático para garantir uma vida longa e feliz ao seu novo amigo, além de ajudar a navegar pelas oportunidades do mercado pet de forma consciente.

Planeje a adoção com responsabilidade A emoção de levar um cãozinho para casa é grande, mas a decisão exige planejamento. Antes de procurar uma ONG ou um protetor independente, prepare sua casa. Defina um local seguro para o animal dormir e se alimentar. Verifique se não há rotas de fuga em portões ou janelas. O passo mais importante, no entanto, é o planejamento financeiro. Calcule os custos mensais com alimentação de qualidade, vacinas anuais, vermífugos e antipulgas. Considere também despesas inesperadas com veterinário, criando uma reserva de emergência para a saúde do pet. Invista na alimentação correta O mito de que o vira-lata “pode comer qualquer coisa” é perigoso para a saúde do animal. A nutrição de qualidade é a base para a longevidade e o bem-estar. O mercado hoje oferece uma vasta gama de rações, incluindo opções premium e super premium, que são formuladas com ingredientes melhores e maior valor nutricional. Converse com um veterinário para escolher a ração mais adequada à idade, ao porte e ao nível de atividade do seu cão. Esse investimento inicial se reflete em menos gastos com problemas de saúde no futuro. Priorize a saúde preventiva Vira-latas são conhecidos pela resistência, mas isso não os torna imunes a doenças. A medicina veterinária preventiva é fundamental. Crie um calendário de saúde para seu cão, incluindo vacinação polivalente (V8/V10) e antirrábica, vermifugação a cada três ou seis meses e controle de pulgas e carrapatos. Leve-o para um check-up anual no veterinário. Muitos tutores também estão aderindo aos planos de saúde pet, que podem diluir os custos de consultas, exames e procedimentos ao longo do ano, evitando surpresas no orçamento. Escolha produtos e acessórios com inteligência O mercado está repleto de produtos que celebram o vira-lata caramelo, de coleiras e guias temáticas a caminhas e brinquedos. Ao escolher, priorize a segurança e a funcionalidade. Opte por brinquedos de materiais atóxicos e resistentes, que estimulem o raciocínio e gastem a energia do cão. Uma caminha confortável e potes de comida e água de material adequado, como inox ou cerâmica, são investimentos que melhoram a qualidade de vida do animal. Evite compras por impulso e foque no que é realmente útil para o dia a dia do seu pet. Considere serviços de bem-estar A rotina moderna muitas vezes deixa os cães sozinhos por longos períodos. Para combater o tédio e a ansiedade de separação, serviços como creche (day care) e passeadores profissionais (dog walkers) são excelentes opções. A creche promove a socialização com outros cães, enquanto os passeios garantem o exercício físico necessário. Banhos e tosas regulares em pet shops de confiança também são importantes para a higiene e a saúde da pele e da pelagem, mesmo para cães de pelo curto como a maioria dos caramelos. Explore o universo digital do seu pet A cultura do vira-lata caramelo é fortemente impulsionada pelas redes sociais. Criar um perfil para o seu cão no Instagram ou no TikTok pode ser uma forma divertida de registrar momentos e interagir com uma comunidade de outros tutores. Esses grupos e fóruns online são ótimos para trocar experiências, pedir dicas sobre comportamento, alimentação e saúde. Além do entretenimento, essa presença digital ajuda a fortalecer o movimento de valorização dos cães SRD, incentivando mais pessoas a optarem pela adoção consciente e a investirem no bem-estar de seus animais.

