PetCerto: plataforma compara preços de produtos para pets

Ração, petisco, brinquedo, shampoo, antipulgas, vermífugo. Esses são itens comuns na lista de compras de quem tem animais de estimação em casa. Para ajudar os tutores a economizar, o comparador de preços PetCerto disponibiliza uma plataforma gratuita em que é possível visualizar produtos de diferentes fornecedores ao mesmo tempo, sem ter que acessar separadamente a página de cada um para ver os valores.

Ao contrário de marketplaces tradicionais, o PetCerto não vende diretamente. A ideia é permitir que o consumidor escolha em qual site quer comprar, ao mesmo tempo em que ajuda o lojista a encontrar clientes. É o que explica Angelo Alves, cofundador da plataforma.

“Nosso modelo é baseado em comparação de preços com geração de tráfego qualificado para os parceiros — petshops, e-commerces e marcas. Buscamos a neutralidade da comparação a partir do uso de tecnologia e inteligência artificial (IA), conectando tutores, lojistas e marcas de forma transparente e estratégica”, diz Alves.

Na visão de Cezar Machado, também cofundador do PetCerto, o consumidor está cada vez mais digital e informado. A tecnologia de comparação de preços acelera esse processo, criando um hábito de pesquisa antes da compra.

“O tutor percebe que pode economizar sem abrir mão da qualidade, e isso contribui para uma mudança cultural: ele passa a valorizar mais a transparência e a diversidade de opções. Esse movimento já foi consolidado em setores como turismo e medicamentos — agora está chegando com força ao universo pet”, avalia Machado.

Alves e Machado salientam que o mercado de produtos para animais de estimação vive um momento de expansão no Brasil. No ano passado, o segmento faturou R$ 75,4 bilhões, um aumento de 9,6% em comparação com 2023, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

“O mercado pet brasileiro é o terceiro maior do mundo em faturamento e segue em forte crescimento. Nesse cenário, o PetCerto busca atuar como uma solução que une tecnologia, inteligência de dados e experiência do consumidor”, comenta Alves.

Raça.AI

Os cofundadores explicam que a inteligência artificial está no centro da estratégia do negócio. Um exemplo é o lançamento do Raça.AI, ferramenta gratuita que ajuda tutores a descobrir a raça de cachorro mais compatível com seu estilo de vida, ambiente e rotina.

“Isso mostra, na prática, como a IA pode simplificar escolhas importantes para quem tem ou deseja ter um pet. No futuro, a IA também será aplicada para personalizar recomendações de produtos, como rações e acessórios adequados ao perfil do animal, oferecendo uma experiência de compra ainda mais assertiva e econômica para os tutores”, diz Machado.

Próximos passos

Para lojistas e marcas, o próximo passo será disponibilizar relatórios inteligentes de consumo, identificação de tendências e mapeamento de demandas regionais, revelam os empresários.

“Ao analisar milhões de buscas e cliques, conseguiremos identificar quais categorias mais crescem, quais regiões demandam determinados produtos e como está a evolução da concorrência. Isso permitirá que fabricantes e lojistas tomem decisões mais estratégicas, ajustem seus estoques, lancem campanhas mais assertivas e fortaleçam a presença junto ao público-alvo”, destaca Alves.

“No futuro, queremos ser um ecossistema digital completo, conectando tutores, marcas e serviços — incluindo consultas veterinárias e banho e tosa — em uma única experiência”, complementa Machado.

Para saber mais, basta acessar o site do PetCerto: https://petcerto.com.br/





