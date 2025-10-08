‘Caramelo’, que tem cão como protagonista, chega hoje à Netflix

Rafael Vitti, de 29 anos, já teve muitos parceiros de cena, mas certamente nenhum tão fofo quanto Amendoim, o cachorro vira-lata ao lado de quem protagoniza o filme “Caramelo”, que estreia na quarta-feira (8/10) na Netflix.



“Ele é uma grande estrela, muito talentoso e obediente. Ele nasceu pronto”, afirma o ator. “Sem brincadeira, o Amendoim foi um excelente parceiro, sempre me trazendo coisas novas e estímulos”, diz. “Só de olhar para ele eu já conseguia me conectar com o que eu precisava, então foi um grande parceiro de cena.”



E olha que de bicho ele entende. Rafael tem 11 cães em casa, sendo cinco deles adotados. O mais recente a entrar na família foi Leôncio, que fez figuração no filme e foi acolhido por ele durante as gravações. “É um cachorro tripezinho [que teve uma pata amputada], todo safado, que faz besteira para caramba”, derrete-se.



“Os cachorros – e os gatos também – fazem parte da minha vida há muito tempo e são peças fundamentais quando a gente precisa se sentir um pouco mais especial”, afirma. “Querendo ou não, eles fazem isso pela gente porque eu me sinto a pessoa mais especial do mundo quando chego em casa e tenho o afeto deles.”



Noite chuvosa

No filme, Rafael interpreta Pedro, que não tem tanta intimidade assim com os animais. Cozinheiro em ascensão, ele acaba deixando o cãozinho do título entrar em sua vida durante uma noite chuvosa, após ele causar uma confusão no restaurante em que o personagem trabalha e depois segui-lo até sua casa.



“Eu acho que o filme traz justamente esse olhar para o quanto um animal pode fazer diferença na sua vida, principalmente se você estiver precisando de uma companhia”, avalia o ator. “Hoje em dia, todo mundo está tão solitário que é bom relembrar que as relações verdadeiras é que dão sentido à vida.”



De fato, Caramelo é quem faz Pedro se manter forte em um momento de dificuldade. O jovem descobre um câncer e precisa passar por um tratamento agressivo para tentar a cura. No meio disso, ele ainda se encanta por Camila (Arianne Botelho), dona do abrigo em que leva o cachorro para ser adestrado.



O ator avalia que esses elementos se combinam de forma harmônica no longa, o que faz com que a trama não fique pesada demais para o público. “É um filme que trata de profundidades, mas tem esse tom de leveza”, afirma. “Ele é muito bem distribuído no que diz respeito às emoções. A gente começa a chegar numa emoção mais profunda, numa reflexão e acaba rindo à toa porque o cachorro está cantando dentro de uma igreja.”



“Nosso cachorro”

O diretor e roteirista Diego Freitas (de “Depois do universo” e “O lado bom de ser traída”, entre outros) conta que sentia falta de ficções abordando essa relação entre humanos e cães com DNA nacional. “Eu sou louco por cachorro”, conta. “Tenho uma cachorrinha caramelo que veio na pandemia, que é a Paçoca. Olhei para o rostinho dela e vi que a gente não tinha um filme nosso, com a nossa cara, com a nossa cultura e com o nosso cachorro, que é o caramelo.”



Ele até tinha alguma familiaridade com o bicho – além de ter tido vários ao longo da vida, já havia gravado sequências com cachorros em outros projetos, mas nunca em tanta quantidade. “É a primeira vez que eu vivi isso com essa intensidade. Amendoim está em praticamente todas as cenas do filme”, lembra.



A equipe contou com a consultoria de Luiz Estrelas, que é o adestrador do protagonista, e também de americanos que trabalham com esse tipo de filme em Hollywood. Freitas diz que a cena mais complexa de gravar foi a que mostra Caramelo dentro da cozinha do restaurante, sendo perseguido pelos funcionários.”Tinha toda uma coreografia em cima das bancadas, dublês caindo e pulando atrás dele, coisas caindo no chão, então a gente treinou muito antes”, afirma.



Algumas cenas, como a que mostra o cãozinho atravessando uma rua cheia de carros, contaram com efeitos de computação gráfica. “Ficamos muito felizes e muito impressionados com a capacidade dos nossos técnicos brasileiros”, elogia. “É um filme feito por brasileiros, isso é muito legal. A gente conseguiu um resultado que eu acho espetacular.”



Sobre por que filmes com cachorros têm tanto apelo com o público (“Lassie”, “Beethoven, o Magnífico”, “Marley e eu” e “Sempre ao seu lado” são alguns exemplos), o cineasta tem uma hipótese.



“Acho que é porque o cachorro já nasce sabendo amar, ele nasce com isso dentro dele e faz isso do primeiro dia da vida dele até o final”, diz. “Então ele ensina muito pra gente sobre esse amor incondicional, essa pureza.”



“Quem nunca experimentou ter um cachorro acho que não experimentou esse tipo de amor ainda – e eu acho que vale a pena”, afirma. “Então, nosso filme fala sobre isso: adote um cachorrinho e experimente isso, que é uma coisa legal para sua vida.” (Vitor Moreno)



"CARAMELO"

(Brasil, 2025, 1h41). Direção: Diego Freitas. Com Rafael Vitti, Amendoim, Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Cristina Pereira, Carolina Ferraz e Bruno Vinícius, entre outros. Disponível a partir desta quarta (8/10), na Netflix.