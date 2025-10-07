Saiba quem são os mineiros finalistas do Prêmio Jabuti
Sete escritores do estado e um projeto de incentivo à leitura disputam o prêmio, que terá cerimônia em 27 de outubro no Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Já estão definidos os cinco finalistas de cada uma das 23 categorias do Prêmio Jabuti 2025. A lista foi divulgada nesta terça-feira (7/10) pela Câmara Brasileira do Livro. Entre os finalistas, sete escritores mineiros e um projeto belo-horizontino se destacam. Neste ano, a cerimônia de premiação acontecerá no Rio de Janeiro, para celebrar o título da cidade como Capital Mundial do Livro pela Unesco, em 27 de outubro, no Theatro Municipal.
Na categoria Crônica, o "caratinguense mais carioca" que existe, Ruy Castro, concorre com "O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim". Ele disputa com o paulistano Ary Quintella ("Geografia do tempo", ed. Andrea Jakobsson Estúdio), o carioca Francisco Bosco ("Meia palavra basta", ed. Record), o gaúcho radicado em Belo Horizonte Fabrício Carpinejar ("Se eu soubesse: Para maiores de 40 anos", ed. Bertrand Brasil) e o também carioca Carlos Heitor Cony, que concorre postumamente com "Tempo e outros tempos" (Nova Fronteira).
Já em Poesia, o representante mineiro é "Poesia reunida (1966-2009): Livro um: Cave Carmen" (Editora Martelo), que ilumina a obra de Maria do Carmo Ferreira, natural de Cataguases. A antologia foi organizada pelo manhuaçuense Fabrício Marques e pela belo-horizontina Silvana Guimarães. Até o ano passado, Maria do Carmo permanecia inédita em livro, tendo apenas alguns poemas publicados esparsamente em jornais e revistas ao longo de 43 anos.
A jornalista juiz-forana Daniela Arbex disputa a categoria Biografia e Reportagem com "Longe do ninho" (ed. Intrínseca). O livro é sobre os meninos que morreram durante o incêndio no centro de treinamento do Flamengo em 2019. Daniela já venceu o Jabuti na categoria Livro-Reportagem, em 2016, por "Cova 312: a longa jornada de uma repórter para descobrir o destino de um guerrilheiro, derrubar uma farsa e mudar um capítulo da história do Brasil", e ficou em segundo lugar na mesma categoria, em 2014, por "Holocausto brasileiro".
Outro veterano na premiação, o belo-horizontino Nelson Cruz concorre em Ilustração por "Bento vento tempo" (Companhia das Letrinhas). Na lista de semifinalistas, ele disputou diretamente com a esposa Marilda Castanho, que havia lançado "Entre tantos" (ed. Maralto). Nelson já contabiliza seis prêmios Jabuti, por livros como "Chica e João" (2001), "No longe das Gerais" (2005) e "A máquina do poeta" (2013).
Guilherme Santiago, natural de Itaúna, segue em Saúde e Bem-Estar por "Medicina excessiva" (ed. Labrador), e o Instituto Cultural AbraPalavra, de Belo Horizonte, disputa a categoria Fomento à Leitura. Referência nacional em ações de leitura, o AbraPalavra foi fundado em 2011 por Aline Cântia e Chicó do Céu, atuando em quatro frentes: formação, criação, pesquisa e produção cultural, com projetos que se expandem de Belo Horizonte para Minas Gerais, para o Brasil e além.
Por fim, na categoria Escritor Estreante, o belo-horizontino Nelson Ricardo Reis é finalista por "À sombra de Fausto" (ed. Quixote+ Do). Segundo o autor, o livro “teve um processo de gestação de sete anos, com interrupções, claro, mas entre a ideia original e o texto final foram sete longos anos", disse Nelson ao Estado de Minas.
"Em menos de 20 dias, o livro foi indicado como semifinalista e logo depois finalista do prêmio mais importante da literatura brasileira: o Prêmio Jabuti! Estou sentindo que todo meu esforço já foi reconhecido. Vencer seria um bônus… Mas é claro que me deram o direito de sonhar com esse bônus”, afirmou o escritor.
Os vencedores de cada categoria receberão a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil. O vencedor como Livro do Ano levará R$ 70 mil e participará de uma viagem à Feira do Livro de Londres.
Confira os escritores mineiros na disputa:
Crônica
"Geografia do Tempo", Ary Quintella | Andrea Jakobsson Estúdio
"Meia Palavra Basta", Francisco Bosco | Record
"O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim", Ruy Castro | Companhia das Letras
"Se Eu Soubesse: Para Maiores de 40 anos", Carpinejar | Bertrand Brasil
"Tempo e Outros Tempos", Carlos Heitor Cony (in memoriam) | Nova Fronteira
Poesia
"Cahier de Poésie 3: Caderno de Poesia 3", Michel Thiollent | Scortecci
"Livro de Erros", Maria Lúcia Dal Farra | Iluminuras
"O Lado Esquerdo", Manoel Ricardo de Lima | Mórula Editorial, Cultura e Barbárie
"Poesia Reunida (1966-2009): Livro Um: Cave Carmen", Maria do Carmo Ferreira, Fabrício Marques, Silvana Guimarães (organizadores) | Martelo
"Respiro", Armando Freitas Filho (in memoriam) | Companhia das Letras
Biografia e Reportagem
"A Bem-Amada: Aimée de Heeren, a Última Dama do Brasil", Delmo Moreira | Todavia
"Longe do Ninho", Daniela Arbex | Intrínseca
"Memórias", Rubens Ricupero | Unesp
"O Indomável: João Carlos Martins entre Som e Silêncio", Jamil Chade | Record
"O Púlpito: Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos", Anna Virginia Balloussier | Todavia
Ilustração
"As Aventuras de Vitório", Veridiana Scarpelli | Companhia das Letrinhas
"Bento Vento Tempo", Nelson Cruz | Companhia das Letrinhas
"Cabeça de Pedra", Renata Bueno | Elo Editora
"Submersos", Vitor Bellicanta | Caixote
"The Dhow", Victor Sales | Obra Independente
Escritor Estreante – Romance
"À Sombra de Fausto", Nelson Ricardo Reis | Quixote+ Do
"Diários da Caserna: Dossiê Smart: a História que o Exército Quer Riscar", Rubens Pierrotti Junior | Labrador
"Flor do Mandacaru", Claudionor de Oliveira Junior | Página Nova
"O Labirinto do Corpo", Daniel Carvalho Laier | Sétimo Selo
"Sangue Neon", Marcelo Henrique Silva | Faria e Silva
Saúde e Bem-Estar
"A Arte de Amar", Christian Dunker | Record
"Em Cada Instante Nascemos e Morremos Bilhões de Vezes", Monja Coen | Planeta do Brasil
"Felicidade Ordinária", Vera Iaconelli | Zahar
"Medicina Excessiva", Guilherme Santiago Mendes | Labrador
"O Lugar do Sofrimento na Cultura Contemporânea: Reflexões sobre a Medicalização da Existência", Mariama Augusto Furtado | Summus Editorial
"Ser Feliz: É Possível?: Um Diálogo entre Ciência e Espiritualidade", Gustavo Arns, Monja Coen | Papirus 7 Mares
Fomento à Leitura
AbraPalavra: Onde a Literatura se Encontra com a Vida Cotidiana | Aline Cântia
Clube de Leitura Ossos de Pássaro | Thais Pessanha
Festival Pernambucano de Literatura Negra | Jaqueline Fraga
Leia Mulheres | Juliana Leuenroth
Literatura Acessível – 10 anos | Instituto Incluir: Transformar, Democratizar & Humanizar