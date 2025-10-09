Efeito Caramelo: como o filme da Netflix pode impulsionar a adoção de cães

O sucesso do filme “Caramelo” na Netflix vai além do entretenimento. A produção celebra a figura do cão vira-lata brasileiro e acende um debate necessário sobre a adoção de animais.

Enquanto o vira-lata caramelo ganha status no país, a realidade de milhões de cães sem lar no Brasil continua difícil. O fenômeno cultural gerado pelo filme oferece uma oportunidade para dar visibilidade para o trabalho de ONGs.

A adoção de animais tem ganhado um espaço cada vez maior no cenário brasileiro. Segundo um levantamento da GoldeN/Opinion Box, nos dias de hoje, cerca de 80% dos tutores conheceram seus pets por meio da adoção. Essa atitude pode parecer simples, não apenas salva vidas, como também proporciona um ambiente seguro e amor aos pets.

Daniel Mostacada, fundador da Woolie, marca de design para gatos e animais, expôs em uma entrevista a importância da adoção.

“Fora de casa, os animais estão expostos a atropelamentos, envenenamentos, doenças, maus-tratos e até crueldades ligadas a superstições”, afirmou.

Como transformar a admiração em ação: guia para adoção consciente

Adotar um animal é um ato de amor que exige planejamento e responsabilidade. Inspirado pelo “Efeito Caramelo”, quem deseja oferecer um lar para um animal pode seguir um caminho seguro para garantir o bem-estar do pet e da família. Veja o passo a passo para uma adoção bem-sucedida.

Pesquise e escolha uma ONG ou protetor de confiança

O primeiro passo é encontrar instituições sérias em sua cidade. Busque referências em redes sociais, converse com pessoas que já adotaram e verifique o trabalho realizado. ONGs responsáveis se preocupam em conhecer o adotante para garantir que o cão vá para um ambiente adequado. Prepare sua casa e sua rotina para o novo morador

Antes de levar o animal para casa, certifique-se de que o ambiente é seguro. Telas em janelas, portões seguros e a remoção de objetos perigosos do alcance do cão são medidas essenciais. Além disso, avalie sua rotina: quem vai passear, alimentar e levar o pet ao veterinário? Entenda o processo e a burocracia da adoção

O processo de adoção geralmente inclui uma entrevista, preenchimento de formulário e, em alguns casos, uma visita prévia à sua casa. Essa etapa é fundamental para que a ONG tenha certeza de que você está preparado. Pode haver uma pequena taxa de adoção para cobrir custos com vacinas e castração. Calcule os custos de ter um animal de estimação

Um cão gera despesas contínuas. É preciso incluir no orçamento mensal os gastos com ração de qualidade, vacinas anuais, antipulgas, vermífugos e consultas veterinárias. Tenha também uma reserva para emergências, como doenças ou acidentes inesperados. Tenha paciência durante o período de adaptação

Um cão resgatado pode levar semanas ou até meses para se adaptar ao novo lar. Muitos vêm de um histórico de maus-tratos ou abandono e podem apresentar medos e inseguranças. Ofereça amor, paciência e um ambiente tranquilo para que ele se sinta seguro e confiante.

De acordo com Mostacada, a adoção é necessária, mas deve ser feita com responsabilidade. “ Quem adota precisa estar preparado para cuidar de forma completa: alimentação de qualidade, vacinas, consultas veterinárias, castração. Tudo isso faz parte de garantir saúde e bem-estar.”, declarou.

O que é o "Efeito Caramelo"?

O "Efeito Caramelo" é um termo usado para descrever o aumento do interesse pela adoção de cães vira-latas, especialmente os de pelagem caramelo.

Esse fenômeno é impulsionado pelo longa "Caramelo" na Netflix, que transformou o cão brasileiro em um filme que pode ser acessado mundialmente.

Por que existem tantos animais abandonados no Brasil?

O abandono de animais no Brasil é um problema com várias causas. A falta de controle populacional, devido à baixa taxa de castração, é um dos principais fatores.

Outros motivos incluem a compra/adoção por impulso, mudanças na vida dos tutores, como uma nova casa ou a chegada de um bebê, e dificuldades financeiras para manter o animal.

Adotar um cachorro é um processo caro?

O ato de adotar em si não é caro. A maioria das ONGs cobra apenas uma pequena taxa para a contribuição de custos iniciais com vacinas e castração.

No entanto, a manutenção do animal exige um investimento contínuo em ração, saúde e bem-estar, que deve ser planejado pelo adotante.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.