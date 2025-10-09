Palácio das Artes: 3 momentos icônicos que marcaram a história de BH

O Palácio das Artes, no Centro de BH, é um dos principais complexos culturais da capital mineira. Há 50 anos, o espaço vem criando memórias que moldaram a identidade da capital e do Brasil.

Desde sua inauguração até a consagração de movimentos artísticos que ecoaram pelo mundo, cada evento reforçou seu papel como um espaço de vanguarda, resistência e celebração da arte em suas mais diversas formas.

Confira abaixo alguns momentos icônicos do palácio.

1. A inauguração

A abertura oficial do Palácio das Artes, em 1971, aconteceu em um dos períodos mais duros da ditadura militar no Brasil. O projeto, idealizado por Oscar Niemeyer na década de 1940, levou quase 30 anos para ser concluído e nasceu sob o signo da resistência.

A inauguração contou com apresentação da Orquestra Sinfônica Nacional e da Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro, performando a peça “Messias”, de Händel.

2. ‘Do Corpo à Terra’

Ainda em seu início, em abril de 1970, antes mesmo da inauguração oficial, o Palácio das Artes sediou um dos eventos mais radicais e influentes da história da arte brasileira: a manifestação "Do Corpo à Terra". Artistas como Cildo Meireles e Artur Barrio utilizaram os espaços, ainda em obras, para criar instalações e performances que desafiavam todas as convenções da época.

Cildo Meireles, por exemplo, soltou galinhas vivas amarradas a estacas no local, em uma obra que questionava a propriedade e a liberdade. As ações de vanguarda posicionaram Belo Horizonte no centro do debate sobre a arte contemporânea no país.

3. Grupo Corpo: a dança mineira ganha o mundo

O Grupo Corpo, fundado em 1975, escolheu o Palácio das Artes para a estreia da maioria de seus espetáculos.

No dia 1º de abril de 1976, pouco mais de um ano após a fundação da companhia, o grupo subiu ao palco do Grande Teatro pela primeira vez. Com música original assinada por Milton Nascimento, o espetáculo “Maria Maria” estreou e foi um sucesso imediato, ficando em cartaz por seis em anos e sendo apresentado em 14 países diferentes.

