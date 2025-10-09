Filarmônica lança temporada de concertos para 2026. Confira destaques

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Em 2026, a Filarmônica de Minas Gerais atinge os 18 anos de atuação. Com trajetória consolidada por seus pares e pelo público (até agora foram 1.302 concertos e 1,65 milhão de espectadores), a orquestra terá uma temporada que segue o tom equilibrado das anteriores: cânones da música de concerto, novos compositores, solistas internacionais já consolidados, alguns amigos da casa e outros inéditos, bem como jovens musicistas em ascensão no cenário.

“Estou contente porque hoje estamos com um público bastante significativo, com vários concertos lotados. Também conseguimos avançar no número de assinantes, que têm aumentado novamente”, afirma o regente titular e diretor artístico, Fabio Mechetti.



A campanha de assinaturas de 2026 está aberta. A Filarmônica fará 48 concertos dentro do programa de séries na Sala Minas Gerais (quatro às quintas e sextas e um aos sábados). Mechetti comenta que esta última, chamada Fora de Série, terá oito apresentações em 2026, duas a mais do que neste ano.

É com a Fora de Série que a orquestra dá início à temporada, em 28 de fevereiro. “Como temos um tema que atravessa os concertos, criamos o programa ‘Os influenciadores’, em que vamos focar um compositor importante em sua época e aqueles que foram influenciados por ela”, afirma Mechetti.



Johann Sebastian Bach (“é um nome quase óbvio”, afirma Mechetti, diante da excelência de um dos maiores gênios da música) abre o Fora de Série, que vai abordar obras de Britten e Villa-Lobos que sofreram influência dele. “Depois vamos falar sobre Mozart, Stravinsky e Wagner, por exemplo.”

Entre os solistas que vão estrear com a Filarmônica, o maestro destaca Jörgen van Rijen, primeiro trombonista da Concertgebouw, de Amsterdã. Em 7 e 8 de maio, ele vai executar “Três musas em videogame”, do compositor sino-americano Tan Dun, nome de ponta na produção clássica contemporânea. Mechetti chama a atenção também para o violoncelista colombiano Santiago Cañón-Valencia, que em 11 e 12 de junho toca “Don Quixote”, de Strauss.



“Teremos ainda a volta do (pianista russo) Dmitry Shishkin (entre o final de setembro e o início de outubro ele faz três concertos, dois com programas distintos) e do Guido Sant’Anna, o nosso Paganini, o grande violonista brasileiro da jovem geração.” Os pianistas Arnaldo Cohen e Cristian Budu, que protagonizaram algumas das maiores noites da atual temporada, retornam para a Sala Minas Gerais, ambos no início de julho.

Das efemérides que a Filarmônica normalmente celebra um dos concertos mais importantes será em torno dos 125 anos de morte de Giuseppe Verdi. Em 13 e 14 de agosto será executada o “Réquiem de Verdi”, com o Coral Lírico de Minas Gerais, o Coro da Osesp e quatro solistas.



Outra obra de peso, a “Nona sinfonia”, de Mahler, será apresentada em 5 e 6 de novembro, época em que será gravada.



Concertos com Trio Maisky

Hoje (9/10) e amanhã (10/10), às 20h30, a Filarmônica terá uma dos grandes concertos da temporada. Um dos mais influentes violoncelistas da atualidade, Mischa Maisky estreia com a orquestra mineira ao lado dos filhos, o violinista Sascha e a pianista Lily. Sob a regência de Fabio Mechetti, o Trio Maisky apresenta na Sala Minas Gerais o “Concerto tríplice de Beethoven”. Ingressos a partir de R$ 39,60 (inteira).



CAMPANHA DE ASSINATURAS 2026

A renovação de assinaturas vai até 28/10. De 30/10 a 18/11, atuais assinantes podem renovar com trocas (de dia ou lugar). De 20/11 a 27/1, é o período para novas assinaturas. Há programas para 8, 10, 20 e 28 concertos. Assinaturas podem ser feitas on-line, pelo site filarmonica.art.br e na bilheteria da Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto). Informações: (31) 3219-9009.