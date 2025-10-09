‘Me sinto a Cinderela mineira’, diz ator de ‘Perrengue fashion’

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Um filme escrito por uma mulher e três homens gays. É assim que a atriz Ingrid Guimarães resume “Perrengue fashion”, roteirizado e protagonizado por ela, que estreia nesta quinta-feira (9/10). Trata-se do primeiro filme da atriz com a Amazon, onde já realizou séries. Ela assina como produtora executiva esse primeiro longa-metragem brasileiro da Amazon MGM Studios. Os corroteiristas são Marcelo Saback, Célio Porto e Edu Araújo.



O pano de fundo da comédia envolve moda, maternidade e sustentabilidade. Ingrid é Paula. Ela sempre amou moda e sonha em se tornar um ícone fashion, aos 50 anos. Para isso, tenta pertencer a um universo de luxo distante do seu. A personagem começou na internet comentando sobre bolsas de grife, mesmo sem ter dinheiro para comprá-las. Antes disso, foi vendedora em uma loja de luxo.



Mãe solo e consumista, Paula compra mais do que usa e, se preciso, parcela em até 10 vezes. Sua vida gira em torno de performar luxo e alegria nas redes sociais, mesmo que quase sempre seja mentira. A protagonista vive acompanhada de seu assessor, Taylor (Rafa Chalub), que está sempre com o estabilizador de celular e uma luz portátil nas mãos, registrando cada passo da influenciadora.



A virada na trama ocorre quando Paula é convidada a estrelar uma campanha de Dia das Mães da Gucci, dirigida por Giovanni Bianco, um dos nomes mais requisitados da moda. Porém, ela tem o desafio de convencer o filho, Cadu (Filipe Bragança), completamente avesso ao mundo digital, a participar da ação. Longe das redes e da vida de aparências da mãe, ele representa o total oposto dos valores que ela cultiva.

Desafio das mães

O longa é dirigido por Flávia Lacerda, que dividiu a direção de “Grande sertão: Veredas” e “O auto da compadecida 2” com Guel Arraes. “Fiz os dois enfileirados. Estava num momento meio preguiçoso, querendo parar, querendo fazer nada”, conta. O texto de Ingrid, no entanto, a conquistou por tratar de temas que ela considera essenciais – a relação entre mãe e filho e a sustentabilidade.



Mãe de dois filhos, Flávia diz que o filme aborda “a necessidade que a gente tem de aprender a aceitar os filhos com suas características, ideias e desejos, como seres autônomos”. Ela completa. “Isso parece óbvio, mas, como mãe de dois filhos muito diferentes, é algo que aprendo e reaprendo todos os dias. Não é tarefa fácil.”



Paula descobre que o filho, que deveria estar na Califórnia cursando administração, na verdade vive em uma ecovila na Floresta Amazônica. Cadu dedica-se ao cuidado da terra, defende causas ambientais e pratica uma rotina baseada em yoga e alimentação vegetariana. Convencida de que bastariam alguns dias para trazê-lo “de volta à vida real”, Paula viaja até o Norte acompanhada de seu fiel escudeiro Taylor.



A diretora conta que boa parte das cenas ambientadas na região amazônica foram gravadas na capital paulista. Ainda assim, houve duas semanas de filmagens em Manaus. “Foi perrengue sem ser fashion”, comenta. “O perrengue de sempre, com o agravante de estarmos em território desconhecido e não podermos voltar para casa depois de um dia de exaustão”, diz.



“Perrengue fashion” aborda etarismo e autoestima feminina. Ingrid faz questão de incluir cenas de romance e sexo, para mostrar que o desejo e o afeto continuam presentes em todas as fases da vida. Na Amazônia, sua personagem vive um romance desconstruído com Lorenzo (Michel Noher).

Papel do ator mineiro



Sobre a personagem Taylor, Ingrid explica que nasceu da observação do universo das influenciadoras. Para ela, “uma influenciadora 40+ não sobrevive sem um adolescente ao lado”. “Pra mim, é surreal tudo que estou vivendo. Me sinto a Cinderela mineira. Do nada, estou estreando um filme ao lado da Ingrid Guimarães”, diz Rafa Chalub, que é natural da cidade de Teófilo Otoni. “Ingrid me colocou debaixo da asa dela. Me ensinou tudo sobre cinema. Aprendi mais do que na faculdade”, comenta o ator.



O elenco conta ainda com participações de Jonas Bloch, Silvia Braz e Isabela Fiorentino, além das criadoras de conteúdo Blogueirinha e Gabb, ambas fenômenos do mundo digital.



Com trajetória longa no humor, Ingrid Guimarães já protagonizou algumas das maiores bilheterias do cinema nacional com a franquia “De pernas para o ar”. É também autora de peças de sucesso, como “Cócegas”. Em “Minha irmã e eu”, em que atua ao lado de Tatá Werneck, conseguiu a marca de ter o primeiro longa nacional pós-pandemia a ultrapassar 2 milhões de espectadores.

“PERRENGUE FASHION”

(Brasil, 2025, 101 min). Direção: Flávia Lacerda. Com Ingrid Guimarães, Rafa Chalub, Filipe Bragança, Michel Noher e Jonas Bloch. Estreia nesta quinta-feira (9/10), em salas dos shoppings Big, Boulevard, Cidade, Contagem, Diamond, Del Rey, Itaú, Minas, Monte Carmo, Norte, Pátio, Ponteio e Via, e no Centro Cultural Unimed-BH Minas.