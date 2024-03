Quase três anos depois de viralizar com o vídeo em que ironiza a falta de resposta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Pfizer sobre as vacinas contra a COVID-19, o humorista Rafa Chalub, conhecido como ‘Esse Menino’ nas redes sociais, garante que continua de olho na política para criar seus conteúdos.

Grande crítico à antiga gestão do Executivo federal, o humorista, ator e roteirista conta que os erros do governo Lula (PT) não passam despercebido.

Rafa foi um dos palestrantes do Reload, evento do Sebrae-MG voltado para o marketing digital, nesta terça-feira (19/3), em Belo Horizonte. Ao Estado de Minas, ele refletiu como o humor tem tudo a ver com política.

“Deste então eu continuo falando de política, eu nunca parei. Eu não entendo quando foi que a comédia parou de ser uma ferramenta política. Ela sempre foi. Desde que eu comecei a estudar comédia, era uma das coisas que eu gostava mais de fazer. Desde então eu continuo fazendo. Às vezes me dá um pouco de problemas, mas eu continuo sempre tendo meu posicionamento, a minha opinião”, afirma.

O humorista, que chegou até a criar um apelido para Bolsonaro, garante que Lula também pode ficar na mira, mesmo que tenha sido um apoiador nas eleições de 2022. “Eu acho que faz parte da política. Nem todo mundo tá 100% certo ou 100% errado. Eu acho que tá todo mundo passível de errar. E a comédia poder uma resposta a algo que ele (Lula) tenha feito ou deixado de fazer”, pontua.

Meses antes das eleições municipais deste ano, Rafa acredita que seus vídeos podem influenciar alguns eleitores. “Esse ano é para prefeito, mais nas cidades. Eu não sei se eu consigo falar com todas as cidades, mas eu acredito que talvez tenha levantado algumas bandeiras que as pessoas se apeguem a elas, sabe? Eu acho que não tem como a gente ter pessoas no governo que ignoram o povo e as necessidades do povo, de pessoas pretas, LGBTQs, das mulheres”, aponta.



Mudança de nome



Desde que viralizou, Rafa era chamado apenas por 'Esse Menino', mas, agora, decidiu adotar seu nome real. Segundo o mineiro de Teófilo Otoni, a mudança é estratégica. “Muita gente achava que era um personagem, mas não é. Mas estou tocando diversos projetos como ator e queria que as pessoas me vissem fora do que elas acham ser o personagem. Como ‘Esse Menino’ eu tinha uma marca que me ligava ao digital, mas agora posso ser visto como uma pessoa, dá mais identificação”, explica.

Rafa ainda dá dicas para quem quer se tornar criador de conteúdo para a internet. “Seja original, pelo amor de Deus. Quando eu digo ‘seja original’, é que às vezes a gente tem algumas ideias que não fazem tanto sentido agora, quando você olha em volta e ninguém tá fazendo. Eu, por exemplo, faço esquete, o meu vídeo da Pfizer tem dois minutos, coisa que aqui na internet hoje não é muito indicado fazer, porque é muito longo. Mas assim se você faz, acontece, é autêntico, é de verdade, é bom, de qualidade, tem alguma coisa especial, um pensamento ali por trás, acontece. Talvez não possa bombar no mundo inteiro, mas você vai achar seu público, isso é o mais importante”, aconselha.