Ministro Lewandowski avisa que solução do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes está prestes a ser esclarecido

O ministro da Justiça Ricardo Lewandowski afirmou, em coletiva à imprensa no Palácio da Justiça nesta terça-feira (19/3), que brevemente deverá ser solucionado o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes.

Ele anunciou que a delação premiada do ex-policial militar Ronnie Lessa, acusado dos assassinatos em 2018, foi homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Em breve teremos os resultados daquilo que foi apurado pela Polícia Federal que em um ano chegou a resultados concretos nessa investigação. O trabalho da PF contou com a participação do Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual", afirmou o ministro da Justiça.

Lessa está preso desde 2019. Em 2021 ele foi condenado por ter destruído provas que tratam do caso. No ano seguinte, ele foi condenado por tráfico internacional de armas.