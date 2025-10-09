Morre aos 81 anos jornalista mineira que trabalhou metade da vida na Globo
Pioneira do telejornalismo, Theresa Walcacer teve 42 anos de carreira na Rede Globo e participou de programas como Jornal Nacional e Globo Repórter
A jornalista Theresa Walcacer, uma das pioneiras do jornalismo da Rede Globo, morreu na manhã desta quinta-feira (9/10), aos 81 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Trabalhou por 42 anos na emissora, passando por programas como o Jornal Nacional, Globo Repórter, Globo News e Jornal Hoje.
Maria Theresa Tostes Walcacer nasceu em Manhumirim (MG), em 19 de setembro de 1944. Cursou filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e depois foi para a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Começou a carreira no jornalismo em 1967, como freelancer para as revistas Pais & Filhos e Geográfica Universal, ambas da editora Manchete. Durante esse período, também trabalhou na revista da Editora Vozes.
Em 1971, foi contratada pela Rede Globo para atuar no departamento de pesquisa do jornalismo. Logo em seguida, começou a trabalhar no Jornal Nacional, nas seções nacionais e internacionais. Algumas das principais coberturas que a jornalista realizou nesse período foram a morte do líder soviético Nikita Kruschev e o desabamento de um trecho do viaduto em construção Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro.
Na emissora, foi gerente da Fundação Roberto Marinho, diretora do Globo Ciência, além de participar do programa Papo com Armando Nogueira, no SporTV.
Após mais de quatro décadas dedicadas à televisão, Theresa se despediu da Globo em 2013. Ela deixa dois filhos e cinco netos.