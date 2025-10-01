Assine
Prisão de José Dumont leva Globo a cortar cenas do ator em Terra Nostra

  • Segundo a coluna Outro Canal, cerca de 95% de sua participação foi retirada, incluindo quase todos os diálogos. A única fala preservada foi uma revelação essencial para o enredo. Assim, a trama pode ser mantida no ar sem a presença do ator envolvido no crime.
    Segundo a coluna Outro Canal, cerca de 95% de sua participação foi retirada, incluindo quase todos os diálogos. A única fala preservada foi uma revelação essencial para o enredo. Assim, a trama pode ser mantida no ar sem a presença do ator envolvido no crime. Foto: Reprodução / Globoplay
  • Além de José Dumont, alguns famosos brasileiros já tiveram problemas com a justiça, chegando ao ponto de ficarem um dia ou um certo período na prisão. Fizemos uma galeria com nomes que se encaixam neste contexto. Confira!
    Além de José Dumont, alguns famosos brasileiros já tiveram problemas com a justiça, chegando ao ponto de ficarem um dia ou um certo período na prisão. Fizemos uma galeria com nomes que se encaixam neste contexto. Confira! Foto: Montagem Flipar
    Nome do famoso: Fábio Assunção Foto: Reprodução/@fabioassuncaooficial
    Em 2017, Fábio Assunção foi preso por desacato à polícia e também por ter agredidos algumas pessoas durante um evento festivo. Foto: Reprodução/@fabioassuncaooficial
    Nome do famoso: Dado Dolabella Foto: Sergio Savarese wikimedia commons
    Vencedor da edição de estreia da Fazenda, Dado foi preso em 2018 após não pagar a pensão alimentícia aos filhos. Foto: reprodução instagram
    Nome do famoso: Caetano Veloso Foto: Wiener Staatsoper - Flickr
    Um dos ícones da música brasileira, Caetano Veloso foi preso em 1968, durante a ditadura militar acusado de supostas ofensas à bandeira brasileira. Foto: Divulgação
    Nome do famoso: Belo Foto: Reprodução Youtube
    O cantor Belo deixou o Soweto em 2000, quando o grupo estava no auge, para seguir a carreira solo. Anos depois, porém, foi condenado pela justiça ao ser acusado de tráfico de drogas, ficando quatro anos preso. Durante a pandemia, também teve decretada uma prisão preventiva por promover aglomeração em um período onde era proibido. Foto: Reprodução/Instagram
    Nome do famoso: Romário Foto: - Reprodução Instagram @romariofaria
    Um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro e mundial, hoje senador, Romário passou uma noite preso em 2009 para tentar um acordo em relação ao pagamento da pensão alimentícia. Foto: Youtube/ Além do Futebol
    Nome do famoso: Gilberto Gil Foto: Midia Ninja/FLICKR
    A situação de Gilberto Gil foi a mesma de Caetano, sendo preso durante o período militar. Foto: Divulgação
    Nome da famosa: Rita Lee (1947-2023) Foto: instagram/@ritalee_oficial
    Em 1976, Rita Lee foi presa por porte de drogas quando policiais faziam uma vistoria em sua residência. Na época a cantora estava grávida. Foto: Grupo Tom Brasil - Flickr
    Nome do famoso: Erick Flores Foto: Reprodução/@_erickflores_
    O meia-atacante Erick Flores ficou preso no Presídio Estadual de Erechim, no Rio Grande do Sul, por causa de valores de pensão alimentícia atrasados. O montante era de aproximadamente R$ 250 mil. Foto: Reprodução/@_erickflores_
    Nome do famoso: André Gonçalves Foto: Reprodução instagram @teamandregoncalves
    André Gonçalves foi preso por causa de desacato. Isso aconteceu quando ele estava em um bar e recusou pagar a conta do estabelecimento, chegando ao ponto de insultar alguns policiais. Foto: Youtube/ Jornal O Globo
    Nome do famoso: Marcello Anthony Foto: Reprodução/@marcelloantony_oficial
    O ator foi flagrado pela polícia comprando droga, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A quantidade que ele estava comprando foi considerada pelas autoridades como tráfico. Foto: Reprodução/@marcelloantony_oficial
