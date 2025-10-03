Atriz parte pra briga e processa a Globo

A Globo sustenta que nos contratos assinados pela atriz estavam previstas as vendas e reprises das novelas. No processo, a empresa anexou os recibos de pagamentos que fez a Maria Zilda entre 2018 e 2024 pelas reexibições feitas no período. O valor total foi de R$ 218 mil. Foto: Reprodução do Instagram @mzbethlemoficial