Castração gratuita em BH: Agora o agendamento é pelo gov.br

Tutores de cães e gatos poderão agendar a castração de seus animais pelo gov.br a partir da próxima segunda-feira (6/10). O agendamento da castração gratuita de animais realizado pelo município passará a exigir autenticação pelo site do governo federal.

A mudança se aplica apenas ao processo de login. O objetivo é garantir mais organização e segurança aos serviços online oferecidos pela plataforma da Prefeitura de Belo Horizonte.

As castrações são realizadas nos Centros de Esterilização de Cães e Gatos, localizados em seis regiões da capital e da Região Metropolitana: Barreiro, Leste, Noroeste, Norte, Oeste e Venda Nova.

O procedimento cirúrgico é destinado a animais com idades entre 4 meses e 8 anos. Antes da cirurgia, os cães e gatos devem passar por uma avaliação médica veterinária, para que possíveis problemas de saúde que impeçam o procedimento sejam identificados.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as senhas antigas cadastradas no sistema da Prefeitura serão desativadas. O acesso passará a ser feito exclusivamente por meio do gov.br.

Passo a passo para agendar a castração:

Acesse o sistema de castração da PBH ;

Faça login no site gov.br usando seu CPF e a senha cadastrada.

Caso o tutor ainda não tenha uma conta no gov.br, é possível criá-la de forma simples diretamente no site, utilizando o número do CPF.

Benefícios da castração para cães e gatos:

De acordo com pesquisas acadêmicas da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a castração, além de evitar a reprodução, também ajuda na prevenção de diversas doenças, incluindo o câncer.

A remoção dos testículos nos machos, e dos ovários e útero nas fêmeas, contribui para prevenir doenças uterinas, ovarianas e testiculares, além de alguns tipos de hérnia, tumores e outras condições comuns na fase adulta dos animais.