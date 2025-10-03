Assine
MUDANÇA CASTRAÇÃO

Castração gratuita em BH: Agora o agendamento é pelo gov.br

A partir de segunda (6/10) tutores deverão usar login gov.br para acessar o serviço

03/10/2025 17:07

PBH muda sistema de agendamento para castração gratuita de cães e gatos.
PBH muda sistema de agendamento para castração gratuita de cães e gatos na capital crédito: Divulgação // PBH

Tutores de cães e gatos poderão agendar a castração de seus animais pelo gov.br a partir da próxima segunda-feira (6/10). O agendamento da castração gratuita de animais realizado pelo município passará a exigir autenticação pelo site do governo federal.

A mudança se aplica apenas ao processo de login. O objetivo é garantir mais organização e segurança aos serviços online oferecidos pela plataforma da Prefeitura de Belo Horizonte.

As castrações são realizadas nos Centros de Esterilização de Cães e Gatos, localizados em seis regiões da capital e da Região Metropolitana: Barreiro, Leste, Noroeste, Norte, Oeste e Venda Nova.

O procedimento cirúrgico é destinado a animais com idades entre 4 meses e 8 anos. Antes da cirurgia, os cães e gatos devem passar por uma avaliação médica veterinária, para que possíveis problemas de saúde que impeçam o procedimento sejam identificados.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as senhas antigas cadastradas no sistema da Prefeitura serão desativadas. O acesso passará a ser feito exclusivamente por meio do gov.br.

Passo a passo para agendar a castração:

Caso o tutor ainda não tenha uma conta no gov.br, é possível criá-la de forma simples diretamente no site, utilizando o número do CPF.

Benefícios da castração para cães e gatos:

De acordo com pesquisas acadêmicas da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a castração, além de evitar a reprodução, também ajuda na prevenção de diversas doenças, incluindo o câncer.

A remoção dos testículos nos machos, e dos ovários e útero nas fêmeas, contribui para prevenir doenças uterinas, ovarianas e testiculares, além de alguns tipos de hérnia, tumores e outras condições comuns na fase adulta dos animais.

