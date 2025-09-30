Gato salva idosa de 72 anos de ataque de pitbull

Estudos publicados no bioRxiv desvendaram um enigma genÃ©tico que durava mais de seis dÃ©cadas. Os pesquisadores descobriram o gene responsÃ¡vel por dar a algumas espÃ©cies de gatos a cor laranja da pelagem. Waithamai/Wikimedia Commons

As pesquisas identificaram uma mutação no gene Arhgap36, no cromossomo X, que interfere na quantidade de RNA fabricada pelos melanócitos, células especializadas que dão coloração à pele. Holly Cheng/Wikimedia Commons

Um dos estudos analisou amostras genéticas de 188 gatos, ao passo que o outro detectou a mesma mutação em 258 individuos da espécie. Essa mutação ocorre somente em gatos com pelagem laranja - calicos e tortoiseshells. No caso das fêmeas, ocorre uma inativação de um dos cromossos X, o que resulta nas cores em mosaico. Como os machos têm somente um cromossomo X, a sua pelagem é inteiramente laranja. James Petts/Wikimedia Commons

Muitas pessoas sem filhos nas casas - principalmente com o avanço da idade - cuidam de animais domésticos como parte da família. Companheiros inseparáveis. divulgação VetQuality Veterinária

Um dos motivos para a preferência por gatos é que eles não demandam tanta atenção como outros pets. Eles são mais independentes. Veja algumas raças de gatos que são muito queridas pelas pessoas no Brasil. freepik ArthurHidden

Ragdoll - Raça desenvolvida nos EUA nos anos 1950. Seu nome significa "Boneca de pano" e indica que ele é muito dócil e gosta de brincar. Vive cerca de 10 anos. Simone JOhnson wiki commons

Persa - Originária do Irã (antiga Pérsia). Tem muita pelagem e focinho achatado. Mia pouco, num tom baixo, que não incomoda. Há mais de 100 combinações de cores para esses gatos. Vive entre 12 e 17 anos. Lucas Setin wiki commons

Americano de pelo curto (American Short Hair) - Originário dos EUA, tem um M ou W invertido em sua pelagem, que é curta e de textura dura (que protege no frio). Dócil até mesmo com cães. Vive de 14 a 18 anos. odin_aka_zero-one - O wiki commons

Exótico - Raça que parece um gato persa, mas com pelos curtos. Resulta do cruzamento do persa com o gato de pelo curto americano. É robusto e vive de 10 a 15 anos. Heikki Siltala wiki commons

Maine Coon - Originário do estado do Maine (EUA), é considerada a raça de maior porte no mundo. Tem pelagem espessa e macia, suporta bem as mudanças de clima e é exímio caçador de ratos. Vive cerca de 14 anos. pixabay

Siamês - Raça oriental, originária do sudeste da Ásia, com cabeça triangular. Tem porte esguio e pelagem curta e brilhante. Pode ser branco, creme ou castanho. No cio, seus miados são muitos altos. Vive de 10 a 20 anos. Meekahoo - wiki commons

Angorá - Originário da Turquia. Conhecido na Europa desde o século 17, tem pelagem longa e sedosa, com predominância do branco e do laranja. A cor dos olhos varia. Alguns gatos têm um olho de cada cor. Vive de 12 a 18 anos. UrieldaCosta wiki commons

Sphynx (Esfinge) - Originário do Canadá, não tem pelos devido a um gene hereditário que causa alopécia. A textura da pele lembra camurça. Tem uma cauda longa e afiada. Tem várias cores. George Balatsos wiki commons

Um cuidado com o Sphynx: Como não elimina gordura por falta de pelos, deve ser limpo com toalhinhas umedecidas uma vez por semana. Banho uma vez por mês com shampoo neutro. Vive cerca de 14 anos. pixabay

Havana Brown - Resultado do cruzamento de gato siamês com gato preto, na Inglaterra, nos anos 1950. Geralmente, são marrons, em tom escuro, com olhos verdes que chamam muito a atenção. Vivem entre 8 e 13 anos. Dave Scelfo wiki commons

Sagrado da Birmânia - Remonta a templos da antiga Birmânia, atual Myanmar. Tem cabeça redonda, nariz curto e olhos azuis. Chamado de gato de luvas por causa dos pelos brancos nas patas. Vive entre 12 e 16 anos. grapheum.de - wiki commons

Savannah - Nasceu do cruzamento de gato doméstico com serval, típico das savanas. Tem habilidade para saltar. É alto e elegante. Pelagem exótica. Brincalhão, mas pode atacar aves pequenas, pelo instinto selvagem. Vive até 20 anos. dominio público

Bengal ou Gato de bengala - Surgiu nos anos 1960, nos EUA, do cruzamento de gatos domésticos e gatos-leopardos asiáticos. Cauda média e grossa. Pelo curto e fino. Gato forte, malhado, parece selvagem, mas é dócil. Vive de 10 a 16 anos. domínio público

SRD - Gato sem raça definida. Assim como os cães vira-latas, geralmente são mestiços, resultantes de cruzamentos entre diferentes raças. Divulgação Petlove

Agora algumas observações. Embora os gatos exijam menos trabalho que os cães, é necessário estar atento às suas necessidades. Fornecer alimentação correta e assistência de saúde com veterinário. Shanon pixabay

Quem tem jardim pode deixar os gatos livres para se divertir, pois eles amam o ambiente arborizado. Mas se eles quebrarem as plantas, borrife um pouco de água no gato que ele logo volte para dentro de casa. Ilona Ilyés pixabay

Mesmo animais que ficam apenas em casa devem receber antiparasitas periodicamente. Observe se ele está irritado com algum bichinho, como pulga, por exemplo. Cuide para que nada o incomode. bichvn por Pixabay

Não dê leite ao gato, isso é fantasia de desenho animado. Ele deve ser alimentado com ração seca ou alimentos úmidos enlatados, apropriados para seu consumo. A lactose não é bem digerida por gatos. Florian Bollmann por Pixabay

Gatos precisam ficar hidratados, mas dificilmente um pote de água os atrai. Para incentivar, deixe água em movimento. A água pingando ou escorrendo atrai o gatinho. rihaij por Pixabay

Apesar de habilidosos, os gatos podem cair da janela sem proteção. Instale telas bem estruturadas para evitar acidentes. divulgação shopee

Mantenha uma caixa de areia para o gato fazer as necessidades. Faça a limpeza diária dessa caixa e uma lavagem a cada dois dias. divulgação racoesreis.com