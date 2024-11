Os policiais civis de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, contam com um reforço mais do que especial no atendimento na delegacia: a gatinha Thai, resgatada em maio, em meio às enchentes que assolaram o estado. Ela foi adotada por membros da corporação e até ganhou uma farda personalizada.





Com cerca de oito meses de idade, Thai tem uma missão especial: deixar o ambiente de trabalho mais agradável. “Ela adora um colo. As pessoas ficam surpresas e adoram ela", contou a escrivã Cintia Regina Correa dos Santos Cassol, ao G1.











O nome foi escolhido por causa de outra escrivã. E os agentes se revezam nos cuidados com Thai. “Resgatamos ela em maio. Desde então, ela fica conosco. Fica todo tempo ali no setor de investigação. Agora já está saindo para as peças da delegacia, mas só ali dentro. E, aos fins de semana, a gente tem um revezamento de quem vai lá trocar água, dar comida e ficar um pouquinho com ela, para ela não ficar sozinha", disse.











Thai ganhou até um perfil nas redes sociais, em que a equipe compartilha momentos da rotina da “delegata”. "Devidamente uniformizada e pronta para começar a semana de investigações", diz uma legenda. "Descansando depois de várias diligências feitas", diz outra.





O perfil tem cerca de 5 mil seguidores, que são fãs da gatinha, mas também da boa ação dos policiais. “Dormindo no horário de trabalho, senhora? Que absurdo”, brincou um perfil. “A delegata mais gata desse Brasil”, elogiou outro. “Obrigada por salvar e cuidar dessa menininha! Alegria em ver essa publicação! Deus abençoe a todos!”, escreveu um terceiro.