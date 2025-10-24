Mulher sofre tentativa de feminicídio após flagrar ex com outra na cama

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio depois de flagrar o ex-parceiro com outra mulher na cama, nessa quinta-feira (23/10), no Bairro Kennedy, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que já vinha enfrentando desentendimentos constantes com o autor e que, no dia anterior, havia recusado manter relação sexual com ele devido às brigas frequentes. Em resposta, o homem passou a xingar e ameaçar a mulher.

Ontem, ao chegar do trabalho, a vítima encontrou o ex-companheiro com outra mulher na cama. Ao tentar juntar seus pertences para deixar o local, foi agredida com socos, chutes e puxões de cabelo. Desesperada, ela tentou fugir pelas janelas do apartamento, mas o agressor arremessou um tijolo, atingindo-a e provocando a queda do andar.

A mulher foi socorrida na UPA Ressaca, onde recebeu atendimento médico e permanece em observação. Segundo a PM, ela pediu medida protetiva de urgência, temendo pela própria vida. A vítima ainda informou que o agressor tem passagens pela polícia e acesso facilitado a armas de fogo.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Contagem, onde responderá por tentativa de feminicídio e violência doméstica.